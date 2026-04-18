Пикировка - стресс для помидоров, поэтому после процедуры в горшки надо внести удобрения.

Пикировка томатов - это обязательная процедура в процессе выращивания рассады. Когда саженцы достаточно подросли, их пересаживают из одного общего контейнера в отдельные емкости. Для растений это всегда стресс, поэтому важно помочь им прижиться на новом месте.

Обязательной частью того, как ухаживать за рассадой после пикировки, является внесение подкормки. Удобрение поможет саженцам лучше приспособиться к новой емкости и даст заряд необходимых микроэлементов. Вы не пожалеете о приложенных усилиях, ведь наградой вам будут здоровые и плодовитые томаты.

Когда подкармливать помидоры после пикировки

Не стоит удобрять рассаду сразу после пересаживания. Дайте растениям обжиться в новом контейнере 2 недели, после чего внесите подкормку в первый раз. В дальнейшем саженцы рекомендуется подпитывать каждые 10 дней до высадки в открытый грунт. Такое выжидание также поможет отбраковать саженцы, которые не приживутся и погибнут - вам не придется тратить на них удобрение.

Саму же пикировку проводят на этапе, когда у каждого растения появится два-три листика. Это произойдет примерно через 10-14 суток после прорастания всходов.

Когда удобрять помидоры после пикировки пришло время, помните, что процедуру можно проводить только по влажному грунту. То есть сначала мы поливаем грунт обычной теплой водой, а уже потом вносим питательную смесь.

Чем подкормить томаты после пикировки из народных средств

Среди органики фаворитом для томатов считается дрожжевая подкормка. В ней есть все необходимое для здорового развития рассады. Для приготовления раствора 10 граммов сухих дрожжей и три ложки сахара разводят в 10 литрах воды. Дайте смеси постоять 3 дня и снова разбавьте водой в соотношении 1:10.

Второй хороший вариант, чем подкормить помидоры после пикировки, это раствор йода. Это аптечное средство защитит рассаду от грибковых болезней. Чтобы не обжечь корни, концентрация препарата должна быть небольшой - 2 капли на 5 литров воды.

Хорошую эффективность имеет домашнее удобрение из крапивы. Изготавливают его из килограмма измельченных молодых листьев, залитых 10 литрами воды. Смесь нужно оставить на неделю для брожения. Затем развести обычной водой в соотношении 1:20 и полить рассаду.

Чем подкормить рассаду после пикировки томатов из химических препаратов

По сравнению с народными средствами "химия" определенно проще в применении. К тому же вы будете точно знать состав препарата и сможете подобрать средство с лучшим химическим составом.

На раннем этапе рассаде больше всего нужен азот, чтобы быстрее нарастить зеленую массу, а также калий для хорошего иммунитета и фосфор для укрепления корней.

Если не уверены, что делать после пикировки томатов, можно положиться на комплексные препараты. В них содержатся все три микроэлемента. К примеру, вам подойдут удобрения категории "18-18-18", что выпускаются под разными торговыми марками. Ещё одним хорошим вариантом считается нитрофоска, столовую ложку которой разводят в 10 литрах воды.

Если саженцы очень мелкие и медленно растут, в качестве первой подкормки можно использовать биостимулятор роста ("Эпин", "Циркон", "Мегафол" и другие). В приготовлении препарата обязательно придерживайтесь инструкции. Иногда еще бывает, что растения наоборот быстро вытягиваются - тогда в горшки вносится кальциевая селитра.

