5 пород собак, которые лучше всего ладят с кошками

Не все собаки стремятся догнать кота – некоторые из них готовы делить с ними даже одну кровать, пишет Country Living.
Как отмечает ветеринар Гай Санделовский, хотя характер каждого животного индивидуален, определенные породы имеют общие черты, которые помогают им жить в гармонии.
По его словам, более спокойные и не слишком игривые собаки обычно легче находят общий язык с кошачьей семьей.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Эта порода считается одной из самых дружелюбных в мире.
"Кавалеры Кинг-Чарльз-спаниели известны своей нежной преданностью, дружелюбным и добрым, умным характером", – рассказала ветеринар PDSA Нина Даунинг.
По словам специалиста, эти собаки редко пытаются доминировать, поэтому кошки не видят в них угрозы.
Бассет-хаунд
Если вы ищете собаку, которая не будет гонять кота по всей квартире, бассет – идеальный выбор.
По мнению доктора Санделовского, "эти породы несколько ленивы по сравнению с другими и любят нежиться и отдыхать". Благодаря своей флегматичности они терпеливо относятся к кошачьим проделкам.
Ирландский волкодав
Несмотря на свои огромные размеры, эти собаки имеют очень мягкое сердце. Как говорится в материале, они являются "большими дружелюбными гигантами" и обычно не провоцируют других животных.
Эксперты лишь советуют на первых порах контролировать их игры из-за значительной разницы в весе.
Сенбернар
Они имеют репутацию одной из самых добрых пород.
"Это заботливые, спокойные, крупные и очень умные собаки", – отмечает доктор Санделовский.
Из-за их осторожного темперамента их часто называют "собаками-няньками", которые с невероятным терпением относятся к меньшим по размеру питомцам.
Пекинес
Эти маленькие собачки также попали в список пород, которые могут мирно сосуществовать с кошками.
По словам ветеринаров, они обладают мягкими чертами характера. Это помогает им строить гармоничные отношения и даже вместе играть, не создавая лишнего стресса для хозяина.
