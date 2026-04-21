5 пород собак, которые лучше всего ладят с кошками

Названы породы, способные развеять стереотип о вечной вражде между домашними пушистиками.

Не все собаки стремятся догнать кота – некоторые из них готовы делить с ними даже одну кровать, пишет Country Living.

Как отмечает ветеринар Гай Санделовский, хотя характер каждого животного индивидуален, определенные породы имеют общие черты, которые помогают им жить в гармонии.

По его словам, более спокойные и не слишком игривые собаки обычно легче находят общий язык с кошачьей семьей.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта порода считается одной из самых дружелюбных в мире.

"Кавалеры Кинг-Чарльз-спаниели известны своей нежной преданностью, дружелюбным и добрым, умным характером", – рассказала ветеринар PDSA Нина Даунинг.

По словам специалиста, эти собаки редко пытаются доминировать, поэтому кошки не видят в них угрозы.

Бассет-хаунд

Если вы ищете собаку, которая не будет гонять кота по всей квартире, бассет – идеальный выбор.

По мнению доктора Санделовского, "эти породы несколько ленивы по сравнению с другими и любят нежиться и отдыхать". Благодаря своей флегматичности они терпеливо относятся к кошачьим проделкам.

Ирландский волкодав

Несмотря на свои огромные размеры, эти собаки имеют очень мягкое сердце. Как говорится в материале, они являются "большими дружелюбными гигантами" и обычно не провоцируют других животных.

Эксперты лишь советуют на первых порах контролировать их игры из-за значительной разницы в весе.

Сенбернар

Они имеют репутацию одной из самых добрых пород.

"Это заботливые, спокойные, крупные и очень умные собаки", – отмечает доктор Санделовский.

Из-за их осторожного темперамента их часто называют "собаками-няньками", которые с невероятным терпением относятся к меньшим по размеру питомцам.

Пекинес

Эти маленькие собачки также попали в список пород, которые могут мирно сосуществовать с кошками.

По словам ветеринаров, они обладают мягкими чертами характера. Это помогает им строить гармоничные отношения и даже вместе играть, не создавая лишнего стресса для хозяина.

