Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза призвал Европу и США усилить санкционное давление на Россию, а также жестко проехался по представителю делегации РФ Василию Небензе, использовав известную поговорку.

Во время своего выступления Мельник заявил, что недавняя отмена США санкций в отношении продажи по продаже российской нефти могут принести России около 10 миллиардов долларов только за апрель, которые пойдут не на школы или больницы, а на финансирование войны России на уничтожение против Украины, подчеркнув, что этих денег хватит для производства до полумиллиона "шахедов". В связи с этим дипломат призвал американских союзников усилить санкционный режим и ужесточить свои позиции в отношении РФ.

Он также призвал европейских партнеров ликвидировать российский "теневой флот", который помогает обходить санкции, а также предложил повысить военную помощь Украине до уровня 1% ВВП. По его словам, это "станет мощным сигналом Москве о том, что господин уже проиграл эту войну".

Он также выразил уверенность, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть ей не помогут в этом.

Обращаясь непосредственно к представителю РФ Василию Небензе, Мельник глумливо зтметил, что действовать уже поздно, использовав известную поговорку.

"Поздно, Вася, пить боржоми", - сказал он, добавив на английском: "Когда почки отказали".

Он также посоветовал РФ "прекратить ныть и врать" о ситуации на фронте, отметив, что в среднем РФ теряет около 254 военных за каждый захваченный квадратный километр украинской территории. По его словам, для оккупации Донецкой области Путину придется отправить на смерть еще как минимум полтора миллиона солдат.

У РФ нет успехов в войне

Как пишут росСМИ, Владимир Путин снизил публичную активность на тему войны против Украины на фоне слабого продвижения российских войск.

Так, с начала 2026 года Путин провел только одно мероприятие, непосредственно касающееся войны против Украины. Для сравнения - с 20 ноября и до конца 2025 года российский диктатор провел как минимум 6 мероприятий с участием военных.

Также издание WP пишет, что в этом году в России сильно проявились результаты санкций и высоких расходов на войну, и российская экономика выглядит все более неустойчивой.

