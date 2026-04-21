Украинский офицер провел на передовой без ротации 343 дня, - CNN

Его боевая командировка длилась с 1 апреля 2025 года по 8 марта 2026 года.

37-летний офицер пехоты ВСУ Алексей провел 343 дня на линии фронта на востоке Запорожской области, и это одна из самых длительных боевых командировок для офицера в Вооруженных силах Украины, пишет CNN.

Его позывной - "Ботаник" из-за его "интеллектуального вида" и очков, а также потому, что он учёный по образованию, имеет степень бакалавра биологии Харьковского национального университета имени Каразина. Фактически, всё подразделение Ботаника в 3-м горно-штурмовом батальоне состоит из бывших гражданских или резервистов, которые попали в вооружённые силы только после полномасштабного вторжения России в Украину.

Алекей имел возможность покинуть фронт, но добровольно остался из-за проблем с нехваткой людей.

Видео дня

"В моей роте (как и во всех остальных) не хватает людей, и из тех, кто здесь находится, примерно половина – люди старше 50 лет. В идеале пехотинец должен проводить месяц на боевых действиях и месяц на восстановлении в прифронтовой деревне. Но в нынешних условиях это совершенно нереалистично из-за нехватки людей", - рассказал военный.

Его батальон сообщил CNN, что типичная боевая командировка для их подразделения составляет около трех-четырех месяцев. В армии солдаты обычно служат на передовой в ротациях менее трех месяцев, хотя это сильно варьируется в зависимости от рода войск.

"Пехота служит дольше всего, и чем дальше от линии фронта, тем короче боевое развертывание, – сказал CNN майор Ярослав Галас, офицер 3-го горно-штурмового батальона 128-й горно-штурмовой бригады. - Например, пилоты разведывательных БПЛА могут находиться на боевых позициях от 3 до 4 дней, в то время как пилоты FPV-дронов остаются на неделю (поскольку они ближе к линии фронта)".

В заявлении, опубликованном его бригадой в социальных сетях, Алексей описал ужас потерь личного состава под российским огнем, а также постоянные атаки, которые усиливались, если погода была слишком плохой, чтобы Украина могла отражать атаки с помощью беспилотников.

"Что касается моей личной мотивации, я не хочу, чтобы моя семья, моя дочь, видели то, что вижу я – взрывы, летящие ракеты, разрушенные деревни, смерть. Вот почему я здесь", - говорит он.

Что помогало ему на фронте

Он рассказал, что он поддерживал боевой дух во время почти годовой службы на передовой, следя за тем, чтобы он и солдаты, работавшие под его началом, поддерживали связь с теми, кто остался дома.

"Я следил за тем, чтобы у всех была возможность ежедневно связываться со своими семьями; это очень помогает. Когда в феврале на передовой проводилась проверка Starlink, наши терминалы тоже не работали… поэтому мы связывались с солдатами по радио и передавали сообщения их семьям по телефону. Я знаю по собственному опыту, насколько это важно – я стараюсь разговаривать со своей дочерью каждый день", - рассказал он.

После 343 дней службы на передовой, которые длились с 1 апреля 2025 года по 8 марта 2026 года, офицеру был предоставлен короткий отпуск. За это время, проведя примерно месяц в отпуске, он отпраздновал 10-летие своей дочери и научил её кататься на велосипеде. Затем он вернулся в свою часть.

Это не самый длительный срок пребывания на передовой для украинского бойца. Старший лейтенант Иван Кавун, командир пулеметного взвода 30-й механизированной бригады, провел 486 дней на передовой, по словам его подразделения.

"Припасы доставлялись нам дронами. Если прибывала машина, она привозила запасы провизии на месяц… Были и забавные, и не очень забавные истории. В нашем блиндаже родился кот. Потом его ранило осколком танкового снаряда прямо там, в блиндаже", - рассказал Кавун в видео, опубликованном его подразделением.

Война в Украине - что происходит на фронте

Ранее экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что российские захватчики готовятся значительно усилить штурмы в Запорожской области. Он спрогнозировал, что враг будет пытаться активизировать свои усилия по атаке на группировку ВСУ, находящуюся в районе Орехового.

Также 20 апреля в социальных сетях появилась информация о якобы полуокружении города Сумы.

В то же время пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии УНИАН отметил, что информация об этом полностью не соответствует действительности. Впрочем, он отметил, что российским захватчикам за несколько месяцев попыток удалось зайти в два приграничных села Сумской области. Проникновение россиян в пределы Сумской области составляет 4 км. Расстояние до города Сумы на данный момент составляет более 35 км.

