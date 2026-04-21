Дата 21 апреля 2026 года выпала на поминальный день в народном календаре.

Дата 21 апреля в 2026 году выпала на интересное событие - праздник сегодня посвящается чествованию умерших. На планете в эту дату проводится несколько международных торжеств. В украинских верованиях о сегодняшнем числе есть немало запретов, которые следует запомнить, чтобы не попасть в неприятности.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств 21 апреля нет. Однако есть важный народный праздник сегодня в Украине, ведь во вторник второй недели после Пасхи наступает Радоница. Это особенный поминальный день, когда принято чтить память умерших родных.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю в православных церквях проводятся богослужения в честь епископа Януария и священномученика Прокла. Этим святым молятся о здоровье для себя и близких, душевном спокойствии и помощи в искуплении грехов. Если обратиться к старому стилю, то в нем сегодня праздник апостолов от 70-ти Ерма, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и многих других.

Какой сегодня праздник в мире

День творчества и инноваций отмечается в 21 число апреля по предложению ООН. Это событие напоминает людям, как важно иметь креативное мышление. Творческие идеи являются двигателем прогресса, делая нашу жизнь намного комфортнее.

Остальные достойные упоминания международные праздники сегодня - это День кроншнепа, День английского чая, День кешью в шоколаде, День миграции рыб и День бульдога.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о сегодняшнем дне так предсказывали будущую погоду:

если небо покрыто тучами, то и май будет пасмурным;

похолодало - заморозки затянутся надолго;

береза сережки распустила - пора сажать картошку;

если во второй половине дня потеплело, то лето будет жарким.

Обычаи сегодняшнего дня исходят из того, какой сегодня церковный праздник. На Радоницу принято ходить на кладбище и убирать возле могил близких, высаживать цветы, чинить и красить ограду. Некоторые люди также оставляют у надгробия выпивку и угощение для близкого, хотя церковь считает это языческим суеверием.

Удачным этот день считается для посева овощей в открытый грунт, а также ухода за рассадой и комнатными растениями. Ещё хорошо пройдет дата для тех, кто хочет заняться ремонтом.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования об этом дне не советуют ходить в дикие природные места - на реку, в лес или в горы. Повышается риск столкновения с агрессивными животными в состоянии весеннего гона. Ещё запрещается в праздник 21 апреля делиться планами и рассказывать о своем финансовом положении - такие разговоры навлекут неприятности.

