Вышел трейлер 'Практической магии 2': Сандра Баллок и Николь Кидман снова вместе спустя 28 лет

В украинский прокат сиквел романтического фэнтези 90-х выйдет 10 сентября 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер романтической фэнтези-комедии "Практическая магия 2" (Practical Magic 2), которая станет сиквелом фильма 1998 года.

По сюжету фильма, спустя почти 30 лет сестры-ведьмы Салли и Джиллиан Оуэнс вновь попытаются противостоять страшному семейному проклятию, которое теперь угрожает не только им, но и следующему поколению женщин в их семье.

К главным ролям в сиквеле вернулись Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвиль", "Хорошая плохая девочка", сериалы "Большая маленькая ложь", "Идеальная пара", "Скарпетта") и Сандра Баллок ("Скорость", "Мисс Конгениальность", "Предложение", "Невидимая сторона", "Птичий короб", "Гравитация", "Восемь подруг Оушена"), тогда как Дайан Уист ("Пурпурная роза Каира", "Эдвард Руки-ножницы", "Пули над Бродвеем", "Аферистка") повторила роль тети Бриджит, а Стокард Ченнинг ("Бриолин", "Клуб первых жен", "Там, где сердце") снова сыграла тетю Фрэнсис.

Среди новых имен в актерском составе – Ли Пейс ("Стражи Галактики", франшиза "Хоббит", сериал "Фундация"), Джои Кинг ("Скоростной поезд", "Будка поцелуев"), Мэйзи Уильямс ("Новые мутанты", сериалы "Игра престолов", "Пистол"), Шоло Маридуэнья ("Синий жук", сериал "Кобра Кай") и другие.

Сняла сиквел оскароносная датская режиссерка Сюзанна Бир ("Месть", "Птичий короб", сериалы "Ночной администратор", "Идеальная пара").

Напомним, романтическая фэнтези-комедия 1998 года "Практическая магия" режиссера Гриффина Данна с Сандрой Баллок и Николь Кидман в роли двух сестер-ведьм из семьи Оуэнс, женщины из которой были прокляты жить без любви, в свое время была негативно воспринята критиками и обернулась кассовым провалом, но со временем приобрела статус культовой.

