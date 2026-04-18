Даже опытные садоводы не всегда знают полный список "неудачных" культур.

Дачники, которые каждый год выращивают множество разных культур на своих грядках, знают, что посадить рядом с кабачками можно и помидоры, и редис, и морковь, и многие другие популярные овощи. Тем не менее до сих пор не все понимают, можно ли тыкву сажать рядом с кабачками, где все-таки разместить огурцы и какие культуры желательно разместить подальше от тыквенных.

Что нельзя сажать рядом с кабачками - полный список

У некоторых растений полная несовместимость с тыквенной культурой, и если вы будете высаживать их рядом, готовьтесь собрать очень скудный урожай или вообще остаться без него.

Огурцы

Если вы спросите любого бывалого огородника о том, можно ли сажать огурцы рядом с кабачками, ответ, скорее всего, будет отрицательным. Дело в том, что эта культура тоже относится к тыквенным, как и патиссоны. Это значит, растения подвержены общим патогенам и могут быть атакованы одними и теми же вредителями. Более того - и у огурцов, и у кабачков мощные корни. Соответственно, культуры будут конкурировать за питание и влагу, что приведет к недостатку полезных веществ у одного из них или у обоих жителей грядки.

Арбузы и дыни

Можно ли сажать дыни рядом с кабачками? Однозначно нет. Причина та же, что и в случае с огурцами - две тыквенных культуры не должны располагаться рядом. Растения будут обмениваться патогенной микрофлорой, страдать от одних и тех же насекомых-вредителей, болеть, увядать и давать плохой урожай. Вы потратите уйму времени на решение проблем, которых бы не возникло, не посади вы рядом дыни, арбузы и кабачки.

Тыквы

Даже не пытайтесь рассуждать о том, можно ли тыкву сажать рядом с кабачками. Еще один родственный вид с плетистыми побегами точно не оставит шансов соседствующей грядке. Корни тыквы разрастаются, абсолютно себя не сдерживая, и могут, и будут отнимать влагу и питательные вещества у кабачков. В итоге более "слабая" культура погибнет или даст скудный некачественный урожай. Кстати, родственные виды растений способны переопыляться рядом друг с другом, что тоже негативно отражается на качестве плодов.

Картофель

Несмотря на то что картошка, как представитель семейства пасленовых, не имеет с кабачками общих патогенов и насекомых-вредителей, все равно сажать его рядом с тыквенной культурой не стоит. Пока формируются клубни, корнеплоду нужна влага и питательные вещества в больших количествах. Растение будет забирать все, что ему нужно, из почвы - соседям ничего не останется. Кроме того, плоды кабачков вырастают мягкими и приобретают неприятный привкус, если созревают рядом с корнеплодом.

Вас также могут заинтересовать новости: