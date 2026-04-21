Зеленский объяснил, почему не считает Трампа достаточной гарантией безопасности для Украины

Президент Украины отметил, что Трамп ещё два с половиной года будет возглавлять Белый дом, а что будет потом – неизвестно.

Мнение о том, что Россия может отказаться от нового нападения на Украину из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом, не является достаточной гарантией безопасности, сказал в интервью "Фактам" президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению украинского лидера, отсутствие международных партнеров на линии соприкосновения не поможет удержать Россию от очередного вторжения.

"Какие гарантии безопасности дают Украине? Если на линии соприкосновения нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их сдерживать? Что?", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в США уверены в том, что Россия не решится снова напасть на Украину, поскольку будет бояться жесткой реакции со стороны главы Белого дома.

"Вот, например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?", - заметил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что , по мнению президента Украины Владимира Зеленского, вывод украинских войск из Донбасса, как того требует Россия, станет для Украины стратегическим поражением. Зеленский напомнил, что Силы обороны сохраняют присутствие не только в Донецкой области, но и на части Луганской области. Если наша страна выведет свои войска из Донбасса, она станет слабее, поскольку в этом регионе построены фортификационные сооружения. Президент Украины добавил, что на подконтрольной территории Донбасса проживает около 200 тысяч человек. Если отдать эту территорию врагу, это еще и морально ослабит украинскую армию.

Также мы писали, что российский оппозиционный проект отметил, что российский диктатор Владимир Путин снизил публичную активность на тему войны в Украине из-за слабого продвижения армии РФ на фронте. По данным, с начала 2026 года Путин провел лишь одно мероприятие, непосредственно касавшееся войны против Украины. По словам журналистов, в прошлом году глава Кремля вел себя иначе. В частности, он провел не менее 6 мероприятий с участием военных, трижды посещал командные пункты группировок, воюющих в Украине, дважды советовался по поводу ситуации "в зоне СВО".

