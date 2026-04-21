Синоптик Диденко сообщила, когда в Украине наконец потеплеет

В Украину пришло похолодание, теплой погоды в ближайшее время ждать не стоит. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Холодная погода в Украине продлится, сколько видит синоптическое око", – говорит она.

В ближайшее время ночью ожидается +1...+7 градусов, а при прояснениях будут заморозки. Днем термометры покажут +9...+12 градусов, при прояснениях температура будет подниматься на 2-4 градуса выше.

Такая погода продлится до конца апреля и даже в начале мая.

"Где-то с 4 мая возможно потепление", – сообщила Наталья Диденко.

Холодная погода в Украине продолжается – что известно

До конца апреля в Украине сохранится прохладная погода из-за влияния северных воздушных масс. По словам метеоролога Натальи Голени, существенного потепления в ближайшее время не ожидается.

В пасмурные дни дневная температура составит +5°…+9°, а при прояснениях воздух будет прогреваться до +9°…+13°.

Она также не исключает осадков в виде мокрого снега. Подобные явления уже случались даже в начале мая, поэтому и в этом году вторжение холодного арктического воздуха может принести такие погодные сюрпризы.

