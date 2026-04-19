В Пенсионном фонде рассказали, какие надбавки положены пенсионерам после 65 лет.

Средняя пенсия в Украине в 2026 году составляет 7236 гривень, однако около трети пожилых людей получают меньше. Пенсионный фонд имеет ряд доплат и надбавок, которыми могут воспользоваться получатели пенсионных выплат. Также ПФУ устанавливает минимальную сумму пенсии, меньше которой пенсионеру начислить не могут.

Некоторые виды увеличения выплат привязаны к возрасту. К примеру, в Украине есть надбавка к пенсии, которую назначают при достижении лицом 65 лет.

Какая надбавка к пенсии по возрасту в Украине 2026

Как сообщил Пенсионный фонд, в Украине установлен минимальный размер пенсионных выплат для разных категорий населения. В частности, пенсия после 65 лет в Украине не может быть меньше сорока процентов минимальной зарплаты на текущий год. На данный момент 40% от 8647 это 3458,80 гривень. Меньше этой суммы 65-летний украинец получать не может.

Кроме того, 25 февраля 2025 года было принято постановление Кабмина, которым устанавливается доплата к пенсии. С учетом неё общий минимальный порог составляет 3758 гривень.

Таким образом, данная надбавка к пенсии после 65 лет в Украине назначается лицам, чьи выплаты составляют меньше 3758 в месяц - им поднимут сумму до этого числа. Это касается не только стандартных "возрастных" пенсий, а по также инвалидности, потере кормильца и за выслугу лет. Обращаться пожилому человеку лично никуда не нужно, поскольку ПФУ проведет перерасчет автоматически.

Кому положена надбавка к пенсии после 65 лет

Как объясняют в ПФУ, данная надбавка к пенсии по возрасту направлена на то, чтобы "подтянуть" слишком низкие выплаты к минимальному порогу. Поэтому тем пенсионерам, кто на момент достижения 65 лет уже получает более 3758 гривень ежемесячно, выплаты пересчитывать не будут.

Есть ещё и требование к стажу - чтобы получить такое прибавление, нужно проработать не менее 35 лет мужскому полу и 30 лет - женскому. Лицам, которые не отвечают этим критериям, пенсия 2026 не назначается - вместо нее выплачивается государственная социальная помощь. Однако при необходимости стаж можно докупить.

Также данная надбавка к пенсии в 65 лет не назначается пенсионерам, что продолжают работать. Таким лицам выплаты пересчитают заново, когда они уволятся или прекратят предпринимательскую деятельность.

