Рассказываем, как лимон влияет на жареную рыбу и зачем его добавляют перед и в процессе приготовления.

Приготовить рыбу дома кажется просто, но именно мелкие детали часто решают, каким получится блюдо в итоге. От них зависит и аромат на кухне, и нежность, и вкус. Поэтому многие используют проверенные хитрости. Рассказываем, для чего в рыбу добавляют лимонный сок - и почему стоит взять этот прием на вооружение, если вы еще этого не сделали.

Можно ли добавлять лимонный сок в жареную рыбу

На первый взгляд это кажется чем-то незначительным, но эта деталь имеет практическую пользу и влияет и на процесс приготовления, и на итоговый вкус блюда, пишет издание Portal6.

Есть по крайней мере три причины, зачем рыбу сбрызгивают лимоном или добавляют несколько капель сока непосредственно перед приготовлением:

сок снижает резкий характерный запах, который появляется во время термической обработки рыбы - лимонная кислота помогает смягчить этот аромат, что особенно важно в небольших или плохо проветриваемых кухнях;

он также улучшает вкус готового блюда - в небольшом количестве лимон подчеркивает натуральный вкус рыбы;

сок усиливает аромат специй, не перебивая основную композицию, а блюдо получается более сбалансированным по вкусу и "свежим" по восприятию.

Кроме этого, если вы не знаете, что делать, чтобы рыба при жарке не прилипала к сковороде, то вот вам простой лайфхак: добавьте немного лимонного сока перед тем, как лить масло - это не даст рыбе прилипнуть.

Если же рыба все-таки начала прилипать в процессе готовки, ситуацию тоже можно легко исправить: достаточно капнуть лимонный сок по краям филе. Это поможет аккуратно отделить рыбу от поверхности сковороды и сохранить кусочки целыми.

