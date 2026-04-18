Некоторые культуры не рекомендуется выращивать рядом с фасолью.

Фасоль на своих участках высаживают многие украинцы - эта культура не особенно требовательна к условиям, прекрасно себя чувствует рядом с большинством овощей. Однако есть и растения, которые лучше расположить подальше - рассказываем, какое соседство не любит фасоль и почему.

Что нельзя сажать возле фасоли - список запрещенных культур

Опытные садоводы методом проб и ошибок сами пытаются выяснить, что нельзя сажать рядом с фасолью, чтобы не лишиться урожая всех культур, а не только бобовых. Однако проще и лучше знать о правилах огородного соседства заранее, чтобы не заплатить за информацию слишком высокую цену.

Перец

Всем, кто планирует в этом году собрать тройной урожай бобовых, уже сейчас нужно понимать, можно ли сажать перец рядом с фасолью. Любой садовод скажет, что делать этого не стоит. Бобовая культура будет замедлять рост перца, а также оба растения подвержены одинаковым грибковым заболеваниям.

Подсолнечник

Еще одна культура, которую лучше разместить подальше от фасоли - подсолнечник. И одно, и второе растение часто поражает белая гниль, кроме того, у подсолнечника довольно мощная корневая система. Культура будет забирать из почвы все полезные вещества, ничего не оставляя бобовым. Кстати, еще подсолнечник "умеет" вырабатывать специфические вещества, которые угнетают рост фасоли.

Лук

Авторы издания Better Homes & Gardens в своем материале объяснили, можно ли сажать фасоль возле лука. Оказалось, что репчатый лук, лук-шалот, порей, чеснок и другие луковые культуры - не лучшее соседство для бобовых. Они выделяют вещества, способных отпугивать опасных насекомых, но эти же ферменты негативно воздействуют на фасоль, замедляя ее рост и развитие. Фасоль с луком можно сажать, только если вы намеренно хотите уничтожить свои посадки.

Фенхель

Фенхель, как и многие другие растения, выделяет в почву определенные вещества, способные напрямую влиять на процесс жизнедеятельности соседних культур. На фасоль он влияет плохо - замедляет рост и развитие, а также повышает конкуренцию за питательные вещества. Эта схватка для бобовой культуры может оказаться фатальной.

Свекла

Кустовая фасоль может угнетать свеклу, затеняя ее и отнимая все возможные полезные вещества из почвы. Из-за того, что фасоль будет забирать весь азот из грунта, у свеклы может развиться фузариоз. Кроме того, две этих культуры подвержены одним и тем же грибковым заболеваниям, могут быть атакованы похожими видами насекомых-вредителей.

