Холодная погода в Украине сохранится до конца месяца, – метеоролог

До конца апреля в Украине сохранится холодная погода, будут преобладать северные процессы. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

"Пока что до конца апреля, согласно сегодняшним расчетам, тепла особо не будет. Северные процессы будут преобладать до конца месяца, поэтому будет холодно", – сообщила Голеня.

Дневная температура, если будет облачно, ожидается в пределах +5°...+9°, а если будет проглядывать солнце, то будет +9°...+13°.

Что касается снега, метеоролог отметила, что в истории наблюдений бывало так, что даже в начале мая была холодная погода и мокрый снег.

"Будет ли так и в этот раз, сейчас сказать трудно. Но факт в том, что даже во второй половине апреля мы не застрахованы от того, что при вторжении холодного арктического воздуха осадки могут быть и в виде мокрого снега", – отметила Голеня.

Холодный конец апреля

Как сообщал Погода УНИАН, текущая неделя в Украине будет прохладной и влажной, а ночью ожидаются заморозки. Холоднее всего будет на западе и севере страны, где в отдельные дни температура может опускаться до 7 градусов тепла и ниже.

В то же время самая высокая температура будет на юге и востоке. Впрочем, и здесь сильного весеннего тепла не ожидается - лишь до +10°...+12°.

