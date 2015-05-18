Минобороны РФ требует освободить российских спецназовцев захваченных под Луганском

Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майор Игорь Конашенкова.

«Мы проинформированы об устроенном сегодня совместном шоу Генерального штаба Украины и СБУ, посвященном задержанию в Луганской области якобы двух российских военнослужащих. Захваченные СБУ в Луганской области граждане России Александр Александров и Евгений Ерофеев на момент своего задержания 17 мая не являлись действующими военнослужащими Вооруженных Сил РФ», - сказал он.

«Мы проверили информацию украинской стороны: эти ребята ранее действительно проходили службу в одном из соединений ВС РФ и имеют военную подготовку. Более того, могу подтвердить, что к нам обратилось руководство Ассоциации ветеранов войск специального назначения с просьбой выйти по официальным каналам на Генштаб Украины с целью прекратить издевательства над своими ранеными товарищами со стороны сотрудников СБУ в ходе выбивания выгодных показаний», - заявил он.

По его словам, ассоциация ветеранов войск специального назначения подчеркивает, что это их настоятельная просьба.

«Также хотел бы напомнить, что в ходе гражданской войны на юго-востоке Украины на территории Российской Федерации неоднократно задерживались десятки и даже сотни украинских военнослужащих и бойцов так называемых «территориальных» батальонов. Причем отношение к ним полностью соответствовало международным нормам и после оказания необходимой помощи все они в течение короткого времени свободно возвращались к своим родным и близким. Рассчитываем на благоразумие украинского руководства и скорейшее освобождение Александра Александрова и Евгения Ерофеева», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, российские спецназовцы в ходе этого боя убили украинского военнослужащего Вадима Пугачева, он получил шесть огнестрельных ранений и умер в больнице.

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18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российских солдат в Украине нет.

«Я, конечно, не могу подтвердить, потому что мы не тот адресат, кому нужно задавать такие вопросы. Неоднократно говорилось и нами, и Министерством обороны, что никаких российских военных на Донбассе нет», - сказал Песков.

«Комментировать материалы не могу, думаю, это лучше все-таки делать, в данном случае, специалистам или нашему Министерству обороны - насколько правдоподобно эти материалы выглядят», - добавил Песков.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под Счастьем двое российских военных будут привлечены к ответственности за участие в террористической организации (ст. 258 Уголовного кодекса Украины)