Не из-за войн и стихийных бедствий: в мире стремительно заканчиваются люди

Снижение рождаемости и старение населения могут привести к глобальной нехватке рабочей силы и замедлению экономического роста.

Глобальное население начинает сокращаться не из-за войн или катастроф, а в результате роста благосостояния и уровня жизни. Эксперты предупреждают: это может вызвать масштабный кризис на рынке труда и изменить мировую экономику. Об этом заявил генеральный директор StepStone Себастьян Деттмерс, который исследует демографические тенденции, в статье для Business Insider.

Прогресс как причина спада

По словам Деттмерса, современное общество сталкивается с парадоксом: люди живут дольше, становятся богаче и образованнее, но рожают меньше детей. Именно эти факторы и приводят к сокращению населения.

Наибольшее падение рождаемости наблюдается в развитых странах, которые одновременно являются ключевыми драйверами мировой экономики.

По оценкам исследований Фонда Билла и Мелинды Гейтс, к концу века население планеты может сократиться примерно на один миллиард человек по сравнению с пиковым уровнем.

В ряде стран ожидается резкое сокращение трудоспособного населения: в Южной Европе – более чем вдвое, а в отдельных государствах, в частности в Азии, – до двух третей.

Дефицит рабочей силы уже ощутим

Как отмечает Popular Mechanics, нехватка кадров уже сказывается на различных отраслях – от образования и инженерии до медицины и сферы услуг.

Сокращение количества работников ведет к падению производства, сокращению бизнеса и замедлению экономического роста.

Эксперты считают, что для преодоления кризиса понадобятся радикальные изменения – в частности, развитие автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта, которые смогут частично заменить человеческий труд.

В то же время подчеркивается необходимость инвестиций в образование и переквалификацию, чтобы повысить эффективность меньшего количества работников.

Сигнал тревоги для мира

По мнению Деттмерса, демографический спад – это не катастрофа сама по себе, но серьезный вызов, требующий новых подходов.

Без структурных изменений глобальная экономика может столкнуться с последствиями, которые окажутся более болезненными, чем проблемы перенаселения, волновавшие мир в прошлом.

