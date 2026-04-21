В Steam начался фестиваль игр про Средневековье – с рекордными скидками

Dark Souls 2 со всеми дополнениями можно урвать за 135 грн.

В цифровом магазине Steam начался очередной фестиваль – на этот раз его темой стало Средневековье. В рамках события пользователям доступны скидки на тематические игры до 90%.

Со скидками можно купить игры серий Kingdom Come, Dark Souls, Gothic и не только. Например, культовая Dark Souls 2 подешевела до исторического минимума – основную игру и три DLC можно забрать всего за 135 грн.

Некоторые из игр со скидками:

Kingdom Come: Deliverance – 159 грн (−80%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (−50%)

Dragon's Dogma 2 – 839 грн (−58%)

Manor Lords – 389 грн (−35%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 1439 грн (−25%)

Dark Souls Remastered – 399 грн (−50%)

Dark Souls 3 – 495 грн (−50%)

Tainted Grail: The Fall of Avalon – 542 грн (−50%)

Crusader Kings III – 405 грн (−70%)

Lords of the Fallen – 296 грн (−67%)

Gothic Universe Edition – 185 грн (−75%)

Black Desert – 14 грн (−91%)

Фестиваль продлится всего одну неделю – он закончится 27 апреля 20:00 по Киеву.

