У России появился новый рычаг влияния в ЕС после поражения Орбана, - WP

На выборах в Болгарии произошел тектонический сдвиг.

Россия, по всей видимости, вернет себе определенную степень влияния внутри Европейского союза после того, как дружественный Кремлю бывший президент Болгарии Румен Радев одержал убедительную победу на выборах, которая позволит его партии сформировать правительство в одностороннем порядке.

Этот результат ознаменовал конец почти двухдесятилетнего политического тупика и коалиционного правления в Болгарии, являющейся членом ЕС и НАТО, пишет The Washington Post. В Кремле заявили, что "впечатлены" Радевым и результатом, который был получен всего через неделю после сокрушительного поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который до этого момента был самым важным союзником Москвы в Европе.

"Пока рано делать вывод о том, что "общеевропейский климат" в отношении России изменится", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако он представил заявления Радева как потенциально направляющие других европейских политиков к более "прагматичному диалогу с Российской Федерацией", несмотря на решительную поддержку Украины со стороны ЕС.

Кто такой Румен Радев

Радев, бывший летчик-истребитель, который до января занимал во многом церемониальный пост президента страны, позиционировал себя как популистский лидер антикоррупционных протестов, которые привели к падению правительства в декабре и повлекли за собой восьмые национальные выборы в Болгарии за последние пять лет.

Но он также поставил под сомнение вступление Болгарии в еврозону в январе, что привело к росту цен, и ясно дал понять, что займет более пророссийскую позицию, последовательно выступая против помощи Украине и заявляя о желании восстановить отношения с Москвой, отмечают журналисты.

После своей победы, в знак будущего потенциального напряжения в отношениях с ЕС, Радев заявил, что "сильная Болгария и сильная Европа нуждаются в критическом мышлении и прагматизме", и призвал к созданию новой архитектуры безопасности в Европе, вторя ключевому стремлению Кремля.

"Европа стала жертвой собственных амбиций быть моральным лидером в мире с новыми правилами", – объяснил он журналистам.

Выборы в Болгарии - какими могут быть последствия

По результатам подсчета более 91 процента голосов в понедельник, недавно сформированная партия Радева "Прогрессивная Болгария" обеспечила себе большинство как минимум в 135 мест в 240-местном парламенте. Прозападная либеральная коалиция "Продолжаем перемены" (ПП-ДБ) набрала 15 процентов голосов, а партия ГЕРБ многолетнего бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова получила всего 13 процентов.

Экономика Болгарии сильно зависит от финансирования ЕС. Аналитики заявили, что это делает маловероятным то, что Радев будет действовать так же резко, как Орбан, который использовал право вето своей страны для блокирования крупных инициатив ЕС, таких как предложенный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

Однако результат Радева, оказавшийся лучше ожидаемого, может укрепить его позиции в противодействии предлагаемому запрету ЕС на импорт российских энергоносителей, пишет СМИ. Болгария является ключевой страной транзита российского газа, транспортируемого по дну Черного моря в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток", а также здесь расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих форпостов России в Европе.

"По поводу пакета помощи Украине я не знаю, как он себя поведет", – заявил Димитар Бечев, старший научный сотрудник Carnegie Europe. "Обычная позиция Болгарии заключается в явном отличии от Орбана: мы не блокируем голосование в Брюсселе, а они не задают вопросов о том, что происходит в Болгарии".

Хотя Радев успешно использовал свой статус бывшего президента страны, чтобы стать наиболее заслуживающей доверия политической силой, противостоящей прежнему истеблишменту, он может столкнуться с протестами собственного электората, если после прихода к власти займет более экстремальную пророссийскую позицию и будет блокировать инициативы ЕС, подчеркнули аналитики и бывший высокопоставленный болгарский политик.

Кирил Петков, бывший премьер-министр от ПП-ДБ, занявшей второе место на воскресном голосовании, заявил, что его партия поддержит Радева в любых усилиях по искоренению повальной коррупции в правоохранительной системе страны.

Однако Петков добавил, что его партия будет решительно выступать против любого подхода Радева, который будет идти вразрез с политикой ЕС. "Мы будем сильным корректирующим фактором, если увидим какие-либо антиевропейские настроения", – подчеркнул он.

