Рассказываем, как вывести крыс в частном доме быстро и без "химии".

С приходом тепла крысы и мыши начинают активно искать укрытие - и наши дома становятся для них идеальным вариантом. Весной грызуны размножаются с пугающей скоростью, а первые признаки их появления легко пропустить. Последствия между тем могут быть серьезными: это и порча имущества, и дорогостоящая дезинфекция, а также риск заражения опасными болезнями. К счастью, есть простое и недорогое решение, чтобы отпугнуть их - рассказываем, как вывести крыс из дома народными средствами.

Как избавиться от крыс во дворе и доме

По словам специалиста по ремонту из компании Saxton Blades Глена Пескетта, справиться с грызунами (причем, в течение всего года) помогает самый обычный чеснок, пишет Liverpoolecho. "Чеснок обожают во всем мире: он восхитительно пахнет, полезен для здоровья и преображает любое блюдо. Но для крыс этот сильный и резкий аромат - настоящий кошмар", - объясняет эксперт.

Видео дня

Все дело в том, что крысы в значительной мере ориентируются в пространстве и находят еду с помощью обоняния. Чеснок содержит мощные серные соединения, которые буквально сбивают их с толку, вызывая дезориентацию. Более того, этот запах ассоциируется у грызунов с токсичными веществами - и они инстинктивно обходят такие места стороной.

Как вывести крыс из сарая, дома или сада с помощью чеснока:

разложите зубчики чеснока возле всех возможных точек проникновения грызунов - трещин, дверных проемов, вентиляций;

поместите чеснок также в подвале, гараже, на кухне и чердаке;

усильте эффект с помощью чесночного масла, кайенского перца и яблочного уксуса.

Это все будет работать, но, вместе с тем, одними репеллентами не обойтись. Уберите лишний хлам - он служит грызунам укрытием для гнезд. Держите мусорные ведра плотно закрытыми, своевременно убирайте пищевые отходы и заделайте даже мельчайшие щели в стенах и под дверями - крысе достаточно совсем небольшого отверстия, чтобы пробраться внутрь.

