Синоптики рассказали, станет ли в Киеве теплее (график)

Самая высокая температура ожидается в среду, 22 апреля.

В ближайшие дни потепления в Киеве не будет. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на этой неделе холодную погоду в столице будет определять воздух с севера Европы.

Поэтому ночью во время прояснений термометры будут фиксировать совсем небольшие плюсы, +1°...+2°, а на поверхности почвы ожидаются заморозки 0°...-3°. Днем при облачной и дождливой погоде показатели не превысят +10°.

Только в среду без осадков и в солнечные часы воздух прогреется до +12°, но уже в четверг холода и дискомфорта добавят порывы ветра 15-18 м/с.

Погода в Киеве

Сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +7°...+12°, а в Киеве воздух максимально прогреется до +8°...+10°.

Когда в Украине потеплеет – прогноз

В Украину пришло похолодание, и в ближайшие дни на теплую погоду рассчитывать не стоит. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, холод задержится надолго. Ночью температура составит +1…+7°, а при ясном небе возможны заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +9…+12°, а при солнечной погоде – на несколько градусов выше.

Такая тенденция сохранится до конца апреля и, вероятно, затронет начало мая. Потепление ожидается ориентировочно с 4 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: