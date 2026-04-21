Температура выше 50°: где находится одно из самых суровых, жарких и негостеприимных мест на Земле

Долина Смерти в США наиболее известна двумя вещами: гибелью 13 пионеров времен золотой лихорадки, искавших короткий путь в Калифорнию в середине XIX века, и тем, что именно здесь была зафиксирована самая высокая температура воздуха (56,7°C) на Земле. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что на самом деле, оба эти события оспариваются или окутаны тайной. Нет абсолютно достоверных сведений о судьбе так называемых "потерянных 49-х", хотя известно, что две группы вошли в Долину Смерти через нынешний перекресток Долины Смерти (также известный как Амаргоса), и не все из них остались живы.

Температура в 56,7°C является предметом споров, хотя последующее измерение в 54,4°C, также зафиксированное в Долине Смерти, считается вполне обоснованным и до сих пор остается самой высокой естественной температурой, зарегистрированной на планете. Считается, что человек не может долго выживать при температуре выше 50°C.

"Это лишь некоторые из недостатков Долины Смерти, но есть и преимущества. Во-первых, это живописная природная среда, где есть всё: от классических пустынных дюн Мескит до Золотого каньона, извилистой тропы, пролегающей через неприступные скалистые пустоши", - сказано в статье.

Интересно, что занимая площадь более 13 000 км² - примерно две трети площади Уэльса - это крупнейший национальный парк в США за пределами Аляски, и его ежегодно посещает более миллиона человек. Благодаря отсутствию светового загрязнения от городских районов, он становится всё более популярным местом для наблюдения за "тёмным небом", где созвездия и галактики можно увидеть более чётко.

Весной пустынная равнина покрывается ковром из потрясающих цветов, таких как ярко-желтая пустынная золотистая календула, пустынные бархатцы и фиолетовый шалфей, которые, в свою очередь, привлекают опылителей, таких как бабочки, мотыльки, пчелы и колибри.

Важно, что в этой суровой среде выживают млекопитающие, включая койотов, рысей и горных баранов, а также птицы, такие как знаменитый "дорожный бегун". Они на самом деле являются видом кукушек Нового Света, и сообщается, что они могут развивать весьма внушительную скорость в 32 км/ч.

Таким образом, Долина Смерти - это вовсе не безжизненное место с голыми скалами и песчаными просторами, каким вы могли бы её себе представить.

