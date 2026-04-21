Секретная функция Android: как включить обходную зарядку и продлить жизнь батареи

Она не ускоряет процесс зарядки, но значительно снижает нагрев устройства и продлевает срок службы аккумулятора.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.

Как отмечает BGR, обходная зарядка подает питание напрямую на компоненты смартфона – процессор, экран и другие компоненты, – а аккумулятор временно не используется. Это особенно полезно, когда телефон уже заряжен до необходимого уровня, но продолжает использоваться, например, во время игр или просмотра видео.

Эксперты напоминают, что оптимально держать заряд аккумулятора в диапазоне 20–80%. Постоянная зарядка до 100% ускоряет старение аккумулятора, тогда как bypass-режим помогает этого избежать, сохраняя питание устройства от сети.

Важно не путать эту функцию с функцией приоритетной зарядки – последняя, наоборот, ускоряет восполнение аккумулятора за счет ограничения фоновых процессов.

Как включить обходную зарядку на Android

Функция доступна не на всех устройствах и реализуется по-разному в зависимости от производителя:

Samsung

Включается через игровой режим:

Gaming Hub → Game Booster → опция Pause USB Power Delivery.

Работает только во время игр и при использовании совместимого зарядного устройства (USB PD).

ASUS (ROG Phone)

В приложении Game Genie можно выбрать режим обходной зарядки прямо во время игры.

Google Pixel

Отдельного переключателя нет – функция активируется автоматически при включении ограничения заряда до 80%. После достижения данного уровня питание идет в обход батареи.

Отдельные модели OnePlus, Xiaomi, Infinix и других брендов

На некоторых устройствах функция может быть скрыта и включается только через настройки или специальные режимы.

Когда стоит использовать

Обходная зарядка наиболее полезна в сценариях, когда вы:

играете на телефоне во время зарядки.

смотрите видео или стримы длительное время.

используете навигацию в автомобиле.

В таких сценариях обычная зарядка вызывает сильный нагрев, а bypass-режим помогает его снизить и сохранить ресурс батареи.

Итог: обходная зарядка – полезная функция для тех, кто активно использует смартфон "на проводе". Она не ускоряет зарядку, но делает использование устройства безопаснее для аккумулятора и снижает перегрев.

Ранее эксперты объяснили, как часто нужно перезагружать смартфон. Даже если ваше устройство работает нормально, со временем в системе накапливаются "мелкие ошибки", которые могут снижать скорость и увеличивать расход батареи.

УНИАН рассказывал о настройке Xiaomi, которая разряжает батарею даже в режиме ожидания.

