Рассказываем, как сделать жидкость для мытья окон в домашних условиях.

Хотя магазинные средства для мытья окон обещают блеск без разводов, во многих из них содержится длинный список химических веществ, а простота часто остается под вопросом. В такой ситуации на помощь приходит домашний рецепт средства для мытья окон: он позволяет добиться таких же (а иногда и лучших) результатов, выбирая более экологичный и безопасный подход. Чем помыть окна, чтобы блестели - читайте ниже.

Что добавить в воду, чтобы не было разводов

Магазинные средства для мытья стекол часто содержат большое количество синтетических химических компонентов, часть которых может быть не только неэффективной для удаления загрязнений, но и вредной для здоровья и экологии. Хорошая альтернатива - домашнее средство, которое помогает снизить воздействие агрессивной химии и сохранить качество уборки, пишет издание Martha Stewart.

Такой самодельный раствор дает сразу несколько преимуществ:

экологичность - вместо покупки новых пластиковых бутылок можно повторно использовать имеющиеся распылители, сокращая количество отходов;

ингредиенты в домашнем средстве чаще всего биоразлагаемы и более безопасны для природы;

полный контроль состава - вы точно знаете, что входит в средство, и можете избежать скрытых добавок и потенциально вредных веществ;

экономия - домашние средства для мытья окон обычно готовятся из доступных ингредиентов, которые есть практически в каждом доме, что делает их более бюджетной альтернативой покупной "химии".

Также это удобное решение в непредвиденных ситуациях: если очиститель внезапно закончился, вы всегда можете приготовить дополнительную порцию.

Лучшее средство для мытья окон своими руками по рецепту Марты Стюарт

Вам понадобятся:

белый уксус;

вода;

пульверизатор;

салфетки из микрофибры.

"Уксус эффективно уничтожает микробы и стоит значительно дешевле, чем химические чистящие средства, - объясняет Марта. - Кроме того, он нетоксичен и обладает антибактериальными свойствами".

Смешайте в пульверизаторе равные части белого уксуса и воды. При необходимости концентрацию можно изменить, чтобы усилить очищающий эффект. Нанесите раствор на стекло, распыляя небольшое количество на каждую поверхность и избегая попадания на рамы. Протрите стекло мягкой губкой или салфеткой, слегка смоченной в растворе.

Затем тщательно вытрите поверхность насухо и отполируйте салфеткой из микрофибры, чтобы избежать разводов.

По словам Марты, уксус обладает природными антибактериальными свойствами и безопасен для использования в домах с детьми и животными, а также позволяет создать недорогую и эффективную альтернативу магазинным средствам.

Лучше всего мыть окна в пасмурную погоду, чтобы раствор не высыхал слишком быстро и успевал подействовать.

