Война в Иране ускоряет изоляцию США, Трамп теряет глобальное влияние, - Politico

Война в Иране стала катализатором глубокого кризиса в отношениях США с остальным миром.

Война в Иране наносит ущерб влиянию США во всем мире и обостряет отношения со странами, уже измотанными вторым сроком президента Дональда Трампа. Этот подрыв власти может оказаться труднообратимым, поскольку такие противники США, как Китай, не упускают возможности воспользоваться ситуацией.

От Бангладеш до Словении нормирование топлива парализовало транспорт, вызвав недовольство лидеров, вынужденных иметь дело с последствиями войны, которой они не хотели. В странах с мусульманским большинством эфиры заполнены антиамериканской риторикой, зачастую с молчаливого согласия правительств. Даже союзники Америки по НАТО ограничили свою помощь США, причем некоторые подчеркивают, что администрация Трампа не консультировалась с ними перед началом боевых действий против Ирана, пишет Politico.

Похоже, война ускоряет то, что некоторые называют "разрывом" США с большей частью остальной планеты с тех пор, как Трамп вернулся в офис и начал хаотично применять экономическую и военную мощь, включая введение пошлин.

"Многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальным экономическим ударом, хотя я не видел никаких крупных протестов в ответ", – заявил дипломат в Вашингтоне. "Если следующим президентом станет более разумный человек, имидж США может улучшиться, но перед политиками это ставит сложные долгосрочные вопросы об альянсе: как далеко мы можем зайти в лояльности США и что нам делать, если мы больше не сможем на них полагаться".

Очередным признаком дистанцирования иностранных держав стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни. В недавнем видеообращении он назвал экономические связи своей страны с США "слабостями", которые необходимо исправить.

"Мы должны заботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного иностранного партнера", – подчеркнул Карни, который все чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз в адрес Гренландии. "Мы не можем контролировать дестабилизацию со стороны соседей. Мы не можем ставить наше будущее на надежду, что это внезапно прекратится".

Некоторые бывшие официальные лица США объяснили, что постоянные колебания Трампа в отношении его целей в Иране не внушают доверия.

"Союзники не знают, во что верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не понимает, каковы на самом деле его стратегия или намерения", – заявил Томас Райт, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Байдена. "Долгосрочный прогноз не является терминальным. Но вопрос в том, что предпримут Китай, Россия, Северная Корея и Иран в ближайшие два года и девять месяцев, если этот дрейф продолжится".

В ответ на просьбу о комментарии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа "Америка прежде всего" привел к лучшим торговым сделкам, расширению партнерства в борьбе с наркотрафиком и увеличению оборонных расходов союзников.

"Мировые лидеры 47 лет говорили об угрозе со стороны Ирана, но ни у кого не хватило смелости заняться этим", – подчеркнула Келли. "Как только все наши цели будут достигнуты, включая окончательное устранение иранской ядерной угрозы, весь мир станет безопаснее, стабильнее и лучше".

Энергетический кризис - летят искры

С тех пор как 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном, мировой энергетический сектор пошатнулся из-за закрытия Ормузского пролива и атак Ирана на энергетические объекты Ближнего Востока. США, которые и так были ведущим мировым производителем нефти и газа, в краткосрочной перспективе укрепили свое влияние на энергетических рынках, но эти выгоды могут быть временными.

Азиатские страны, наиболее уязвимые к волатильности цен на энергоносители – некоторые из них ввели обязательную удаленную работу или прекратили экспорт для экономии топлива, – пообещали ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и перезапустить атомные электростанции, пишет СМИ.

Европа, извлекшая урок из российского вторжения в Украину, хочет избежать зависимости от единственного поставщика энергии. Вместо этого она планирует расширять программы энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а также внедрять больше электромобилей.

Государства, желающие ограничить шок от ископаемого топлива, такие как дефицит и резкие скачки цен, пришли к выводу, что альтернативы, такие как солнечная энергия, батареи и электромобили, необходимы. Многие могут обратиться к Китаю, который контролирует подавляющее большинство цепочек поставок солнечной энергии. Пекин производит электромобили по демпинговым ценам и контролирует основную часть минералов для "чистой" энергии и аккумуляторов.

"Цель здесь не только в том, чтобы пережить шок. Она в том, чтобы использовать этот период неопределенности для создания фундамента более прочной стабильности", – заявил на прошлой неделе президент Азиатского банка развития Масато Канда.

Меньше друзей на поле боя

Напряжение в военных альянсах Америки невозможно игнорировать по мере продолжения войны, говорится в материале. В предыдущих войнах в регионе президентам США удавалось сплотить даже неохотно идущих на контакт союзников. Включая администрацию Трампа, которая просила помощи в защите израильских городов и гражданской инфраструктуры от иранских атак в прошлом году.

На этот раз администрация Трампа не проинструктировала даже своих ближайших союзников заранее и с тех пор не выдвигала им четких просьб, заявляют журналисты.

Это имело свои последствия. В ответ на закрытие пролива Великобритания и Франция провели несколько встреч с десятками союзных государств, но без участия США, чтобы разработать план обеспечения открытости пролива после окончания войны. Европейская инициатива будет направлена на проведение оборонительных операций для защиты торгового судоходства, но сроки и состав сил остаются в стадии разработки.

Это происходит в то время, когда Европейский союз также изучает способы усиления механизма коллективной обороны блока, Статьи 42.7, на случай, если она подвергнется испытанию в ответ на угрозы администрации Трампа захватить Гренландию силой. Тем не менее оборонные связи США по всему миру глубоки и их трудно разорвать, подчеркивается в материале.

Трамп неоднократно угрожал расторгнуть некоторые из них (включая выход из НАТО), но не предпринял серьезных шагов в этом направлении. Многие страны, несмотря на недовольство Трампом, по-прежнему хотят видеть военную мощь США на своей стороне.

В понедельник США и Филиппины начали масштабные военные учения, в которых, как ожидается, примут участие Япония и Канада, что послужит предупреждением Китаю. На Ближнем Востоке атаки США на Иран вызвали неоднозначную реакцию. Израиль остается верным партнером в борьбе с Ираном, стремясь максимально ослабить Исламскую Республику, если не удастся свергнуть режим.

Хотя страны Персидского залива пытались отговорить США от первых атак, многие с тех пор были в ярости из-за ответных ударов Ирана по их территории. Объединенные Арабские Эмираты, к примеру, все чаще принимают сторону США, даже несмотря на сообщения о том, что им может понадобиться финансовая помощь от Вашингтона.

Дипломатические провалы

Война в Иране также нанесла ущерб репутации и влиянию Америки в странах, где усилия США по укреплению отношений сталкиваются с жесткой конкуренцией. В отрывке из депеши Государственного департамента американские дипломаты в Душанбе, Таджикистан, предупредили, что "конфликт в Иране привел к появлению устойчивого антиамериканского нарратива в крайне ограниченном медиапространстве Таджикистана, по мере того как иностранные игроки усиливают свое влияние".

В отрывке добавлено: "Наши конкуренты тратят ресурсы, чтобы обеспечить господство своего нарратива в стране, которая находится на пересечении интересов Китая, Афганистана, России и Ирана".

Аналогичные депеши из Бахрейна, Индонезии и Азербайджана также описывают распространение антиамериканских настроений и предупреждают, что в некоторых случаях безопасность и дипломатические связи США находятся под угрозой.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт поделился стандартным заявлением: "Действия Трампа делают Соединенные Штаты и весь мир безопаснее, не позволяя иранскому режиму получить ядерное оружие. Это реальность, и вся администрация действует в этом направлении единогласно".

Действия Трампа в Иране усилили отчуждение некоторых союзников, возникшее, когда он создал "Совет мира", задуманный как орган для реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, но который, как подозревают критики, был призван заменить ООН. Венгрия и Болгария были единственными членами ЕС, официально присоединившимися к совету. Другие страны ЕС предпочли держаться на расстоянии, пишет СМИ.

Тем не менее сторонники Трампа утверждают, что любые нынешние трудности, вызванные действиями президента в Иране, будут оправданы в долгосрочной перспективе. Александр Грей, высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности в первый срок Трампа, заявил, что решение разобраться с Ираном сейчас "принесет дивиденды будущим президентам".

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Трамп рассказал, зачем начал войну против Ирана. Его к этому шагу привели последствия 7 октября, когда ХАМАС вторгся в Израиль в 2023 году. "И если новые лидеры Ирана (смена режима!) окажутся умны, у Ирана может быть великое и процветающее будущее", - добавил он.

Кроме того, президент США также заявил, что американские переговорщики вновь направились на встречу с Ираном. Он подчеркнул, что лично готов к прямым переговорам с Тегераном, если появится возможность достичь ощутимого прогресса.

