Задержанные российские военные будут привлечены к ответственности за терроризм

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, задержанные сообщили украинским следователям, что входили в диверсионно-разведывательную группу, в составе которой, кроме них, было 14 военнослужащих вооруженных сил РФ.

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Кроме того, отметил Валентин Наливайченко, задержанные сообщили, что они имели при себе оружие российского производства.

На вопрос, что ждет в дальнейшем этих задержанных россиян, Наливайченко дал понять, что сейчас вопрос об их обмене на украинских пленных не рассматривается.

"Что их ждет? Их ждет уголовная ответственность по ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("терроризм или участие в террористической организации")", - сказал Валентин Наливайченко.

По словам председателя СБУ, террористическая группа в составе военнослужащих РФ была направлена в Украину с целью совершения преступлений против мирного населения и сил АТО.

Как сказал Наливайченко, задержанные назвали свои должности, своих командиров, они сообщили, что служат в 3-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ (войсковая часть № 21208, дислоцируется в Тольятти).

Председатель СБУ отметил, что эти двое задержанных, как и остальные 14 человек, которые входили в состав группы, совершили особо опасное преступление - убили одного и ранили одного военнослужащего – участников АТО.

Как сообщал УНИАН, 16 мая бойцы добровольческого батальона "Айдар" взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Еровеева.