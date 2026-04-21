Неизвестный AirTag рядом: как понять, что вас отслеживают

AirTag – полезный гаджет, но важно знать, как он работает и какие сигналы указывают на возможную слежку.

Устройства вроде AirTag изначально создавались для поиска потерянных ключей, сумок или других вещей. Однако у этой технологии есть и обратная сторона: маленький трекер можно незаметно подбросить другому человеку и использовать для слежки, пишет CNET.

AirTag работает за счет встроенных датчиков, беспроводной связи и сети "Локатор" от Apple. Например, если вы потеряли кошелек с трекером внутри, можно открыть приложение Find My, увидеть его на карте, воспроизвести звук или отметить как утерянный, чтобы другие пользователи помогли с поиском.

Одна из главных претензий к AirTag – возможность злоупотребления. Злоумышленник может незаметно подбросить трекер в сумку или автомобиль и отслеживать перемещения. Такие случаи уже не раз фиксировались, а на Apple даже подали в суд из-за преследований с помощью AirTag.

Чтобы бороться с подобными рисками, Apple вместе с Google внедрили общий стандарт оповещений. Теперь даже пользователи Android могут получать предупреждения, если рядом находится неизвестный трекер (например, устройства вроде Moto Tag).

Кроме того, Apple обновила программное обеспечение для AirTag, чтобы усилить меры безопасности и борьбы со сталкингом. Если раньше AirTag активировал звуковые сигналы при активном отслеживании в течение трех дней (72 часа), то теперь – в случайном окне между 8 и 24 часами. Также компания сделала второе поколение AirTag на 50% громче и усложнила извлечения динамика, чтобы его было труднее отключить.

Как найти скрытый трекер

Чтобы iPhone предупреждал о возможной слежке, нужно активировать соответствующие настройки (для iOS 14.5 и новее):

Перейдите в "Настройки", затем в "Конфиденциальность и Безопасность", затем в "Службы геолокации" и включите его.

После этого перейдите в "Настройки", затем в "Аккаунт Apple", выберите "Локатор" и включите "Найти iPhone".

Затем перейдите в "Настройки" → "Уведомления", прокрутите вниз до "Уведомления об отслеживании"" и включите "Допуск уведомлений". Убедитесь, что Bluetooth включен.

Если вы видите сообщение вроде "Обнаружен неизвестный трекер" или "AirTag движется с вами", нажмите на него и следуйте инструкции:

выберите "Воспроизвести звук", чтобы найти устройство.

или "Найти рядом", чтобы определить его местоположение.

Иногда сигнал не воспроизводится или трекер уже не рядом, поэтому стоит проверить сумки, одежду, автомобиль и пространство вокруг.

Также важно понимать, что иногда такие уведомления могут срабатывать ошибочно. Это бывает в транспорте, аэропортах или других людных местах, где рядом находится много устройств с Bluetooth. Тем не менее, любое такое предупреждение лучше воспринимать серьезно и проверять.

Если вы нашли чужой AirTag, поднесите к нему iPhone – откроется страница с данными трекера, включая серийный номер и частично скрытую информацию о владельце. Если гаджет отмечен как потерянный, там появится способ связаться с хозяином. В случае подозрений на слежку стоит сохранить эти данные, например, сделав скриншот.

Отключить AirTag довольно просто: достаточно нажать на заднюю крышку, повернуть ее против часовой стрелки и вынуть аккумулятор. После этого устройство перестанет передавать сигнал.

Если есть основания полагать, что трекер используется для слежки, особенно со стороны знакомого человека (например, бывший партнер), важно заранее подумать о безопасности и при необходимости обратиться в полицию.

