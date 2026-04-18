Чтобы монстера оставалась красивой, здоровой и продолжала активно расти, важно правильно и вовремя ее обрезать.

Монстера – одно из самых популярных комнатных растений. Ее любят за большие, красивые листья и на удивление быстрый рост. Однако без должного ухода она может чрезмерно вытягиваться, терять форму и становиться менее привлекательной. В таких случаях важно правильно и своевременно ее обрезать: это поможет растению оставаться здоровым и даст силы для роста новых побегов.

Разберемся, можно ли обрезать монстеру под корень, и как именно это делать для размножения и активного роста весной.

Как правильно обрезать монстеру – общие правила и рекомендации

Обрезка монстеры – это не только способ придать ей более аккуратный вид, но и важная часть оздоровительного ухода за растением. Проводить ее лучше всего весной или в начале лета, когда монстера находится в активной фазе роста. В это время она легче переносит всю процедуру, а срезы в разы быстрее затягиваются.

Видео дня

Впрочем, сперва важно выяснить, можно ли обрезать монстеру именно в вашем случае. Обычно это делают, если растение сильно вытянулось, стало "редким" и потеряло форму, если у него появились слабые или поврежденные побеги или если вы просто хотите сделать крону более пышной и компактной.

Далее, перед началом работы нужно подготовить острый инструмент – секатор или нож – и обязательно его обеззаразить. Так вы снизите риск занести инфекцию, а срез получится ровнее и, следовательно, быстрее заживет.

Обрезку обычно делают чуть выше узла – места, откуда появляются листья или воздушные корни, поскольку именно из этих точек потом формируются новые ветки.

В первую очередь убирают те стебли, которые сильно вытянулись, ослабли или как-то повредились. При этом также желательно удалить пожелтевшие листья, если они есть.

Как обрезать и пересадить монстеру – что делать, чтобы ее размножить

Если вы хотите, чтобы монстера росла кустом, можно подрезать верхушку – это поможет ей развить боковые побеги и стать "пышнее".

Такой подход не предполагает конкретных правил и в целом меньше влияет на здоровье растения, тогда как обрезать монстеру для размножения сложнее. Это нужно делать так, чтобы каждый черенок мог дать корни, но при этом важно не переусердствовать: за один раз не стоит удалять более трети зеленой массы.

Отдельно стоит обратить внимание на воздушные корни. Многие ошибочно считают, что их нужно полностью удалять, однако это не так. Они помогают растению получать питание и влагу, так что лучше осторожно направить их в землю или прикрепить к опоре, особенно если на ней уже разросся влажный мох.

После обрезки поставьте монстеру в хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей. Поливать ее нужно в меру, чтобы срезы не начали гнить, а еще хорошо, если воздух вокруг будет слегка влажным – добиться этого можно, периодически опрыскивая листья отстоянной водой.

В итоге, зная, как правильно обрезать монстеру для размножения, вы не только сможете контролировать ее размер, но и легко получите новые растения из здоровых черенков.

