Климкин считает, что переговоры в Кремле дали повод для улучшения настроения

Встреча в Кремле была одним из последних шансов остановить войну. Так считает французский президент Франсуа Олланд, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель они более пяти часов склоняли президента РФ Владимира Путина к дипломатическому решению конфликта в Украине.

Как и после встречи в Киеве, комментариев для прессы лидеры не дали. Известно лишь, что они обменялись предложениями и отправились разрабатывать новый документ, который обсудят уже в воскресенье по телефону.

Читайте такжеМеркель и Олланд предложили создать в Украине демилитаризованную зону - СМИО чем именно пойдет речь - тайна. Но министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что переговоры дали повод для улучшения настроения.