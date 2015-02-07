Олланд назвал переговоры с Путиным одним из последних шансов избежать войны

В случае недостижения долговременного соглашения по Украине сценарием развития событий будет война. С таким предупреждением выступил президент Франции Франсуа Олланд во время рабочей поездки в город Тюль (департамент Коррез) в центральной Франции, пишет ТАСС.

"Полагаю, что это - один из последних шансов", - заявил французский президент, комментируя франко-германское предложение по урегулированию конфликта в Украине, которое обсуждалось накануне с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Как подчеркнул Олланд, в случае неудачи нынешних усилий, направленных на деэскалацию конфликта, возникнет угроза полномасштабной войны в регионе. "Если нам не удастся достичь не просто компромисса, а устойчивого мирного соглашения, мы все прекрасно понимаем, каков будет сценарий дальнейшего развития событий: это называется войной", - указал он.

По словам французского лидера, их совместная с канцлером ФРГ Ангелой Меркель инициатива была "трудным и рискованным шагом". "Но я знал, что это было совершенно необходимо, - добавил глава республики. - Пока не хочу давать прогноза, для выводов потребуется еще несколько дней".

Переговоры с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда состоялись в пятницу в Москве.

После беседы, длившейся около пяти часов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия, Франция и ФРГ ведут подготовку текста возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей". Песков указал, что это делается для того, "чтобы потом этот текст и эти предложения были представлены на одобрение всем сторонам конфликта".

Днем ранее Олланд и Меркель посетили Киев, где провели аналогичные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

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Как отметил Олланд, стороны намерены еще раз вернуться к обсуждению этих вопросов в формате телефонной беседы. "Мы должны еще больше сблизить наши позиции, - сообщил он. - По этой причине в воскресенье состоится еще один разговор по телефону с президентом Путиным, украинским президентом Порошенко и канцлером Меркель, чтобы мы могли еще ближе подойти к цели". "Пока эта цель не достигнута, - предостерег Олланд, - пока соглашение не подписано, существует риск".

Одновременно французский президент заметил, что усилий его страны, даже при поддержке Германии, недостаточно для успешного разрешения украинского кризиса. "Франция играет вместе с Германией важнейшую роль, но она не сможет добиться успеха одна, - сказал Франсуа Олланд. - Мы с госпожой Меркель не справимся в одиночку. Мы взяли на себя ответственность, но теперь все другие стороны должны оказаться на высоте того, что от них ожидают".

В заключение глава Французской республики еще раз подчеркнул: "существует риск возникновения войны у самого порога Европы". Эту точку зрения, добавил он, разделяет канцлер Ангела Меркель. "Уже сейчас там есть многочисленные жертвы", - отметил Олланд.