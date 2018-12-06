ОБСЕ глубоко обеспокоена обострением ситуации в Керченском проливе

Церетели уверяет, что ПА ОБСЕ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели заявляет, что обострение ситуации в Керченском проливе вызывает глубокое беспокойство.

Об этом Церетели сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое транслируется на сайте ОБСЕ.

"Мне жаль, что вместо того, чтобы сосредоточиться в Милане на возобновлении отношений, значительная нашего внимания прикована к вооруженному противостоянию между странами-участницами. Я говорю, конечно, об обострении напряженности в Керченском проливе между Российской Федерацией и Украиной. Вызывает глубокую тревогу, когда мы слышим новости о выстрелах и блокаде вместо получения информации об усилиях по прекращению этого серьезного европейского кризиса", - заявил Церетели.

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По его словам, министры иностранных дел стран-участниц ОБСЕ снова собрались во время "значительной неопределенности и нестабильности".

При этом Церетели сказал, что дважды возглавлял делегации во время посещения Украины в этом году, включая пребывание в районах вблизи линии разграничения на Донбассе. "Я подчеркнул необходимость осуществления безотлагательных шагов по улучшению гуманитарной ситуации, в том числе достижению устойчивого режима прекращения огня", - отметил Церетели.

Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также Церетели напомнил, что уже давно раздаются призывы к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, "которые остаются лучшим инструментом для долгосрочного решения кризиса".