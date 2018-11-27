В ОБСЕ призывают Россию и Украину воздерживаться от применения силы в Керченском проливе и Азовском море

Председатель и генеральный секретарь ОБСЕ призывают начать диалог с целью предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призывают РФ и Украины воздерживаться от применения силы в Керченском проливе и Азовском море.

Как говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, они призвали к сдержанности и диалогу для снижения напряженности, которая уже обострила ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Миланези заявил: "Мы чрезвычайно обеспокоены в связи с информацией о событиях в регионе Азовского моря и Керченского пролива. Мы призываем все стороны внести свой вклад при помощи политических и дипломатических мер по снижению напряженности ситуации и ослабить обострение, чтобы избежать дальнейших рисков дестабилизации региона".

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"Мы настоятельно призываем все стороны воздерживаться от применения силы и урегулировать все споры мирными средствами в полном соответствии с международным правом, принципами и обязательствами ОБСЕ и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности стран", - подчеркнул Миланези.

По его мнению, последние события в Керченском проливе подтверждают необходимость сообща взаимодействовать в рамках ОБСЕ для содействия уменьшению рисков и избежания инцидентов.

В свою очередь Гремингер подчеркнул, что "немедленная деэскалация одновременно срочная и очень важная". "Я настоятельно призываю Украину и Российскую Федерацию проявлять сдержанность, отступить от любых провокаций и немедленно начать диалог для снижения риска дальнейшего напряжения в регионе", - подчеркнул Гремингер.