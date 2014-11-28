Геращенко: Готовится законопроект о гарантиях получения образования в зоне АТО



Об этом заявила Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко во время брифинга, сообщила пресс-служба главы государства.

”Это вопросы требуют особого государственного внимания, и поэтому мы разработали вместе с министром образования Сергеем Квитом законопроект о гарантиях получения образования в зоне проведения АТО”, - сказала она.

По словам Геращенко, основная цель законопроекта - помочь студентам, которые через сложные обстоятельства стали вынужденными переселенцами, и которые сегодня являются слушателями в других вузах Украины, стать полноценными студентами, чтобы они не потеряли этот учебный год.

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Она напомнила, что на сегодня 14 учебных заведений переехали с территорий, подконтрольных боевикам, на другие территории Украины.

«К сожалению, их преподаватели и студенты сталкиваются не только с проблемами жилья, но и с вопросами относительно материально-технической базы вузов», - отметила Геращенко и добавила, что «боевики даже архивы не отдают, поэтому не возможно восстановить базу данных по студентам вузов, помещения которых остались на подконтрольных боевикам территориям».

Она сообщила, что будет принято и соответствующее постановление правительства для содействия решению образовательных проблем студентов-переселенцев.

«В законопроекте также предлагается урегулирование вопроса получения украинских аттестатов о среднем образовании учениками, которые учатся в школах на подконтрольных боевикам территориях. Разработаны механизмы, как ребенок с временно оккупированной территории может дистанционно получить определенные знания, сдать ВНО, чтобы получить подтверждение своих знаний и получить украинский аттестат, чтобы потом иметь возможность поступить в украинские высшие учебные заведения”, - резюмировала Геращенко.