В 2015 году в ВНО введут обязательные тесты по украинскому языку и литературе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук.

Он отметил, что, согласно закону о высшем образовании, все, кто будет поступать в ВУЗЫ, должны проходить ВНО, а вузы, в свою очередь, имеют право самостоятельно определять количество предметов и перечень сертификатов ВНО, которые они будут использовать во время вступительной кампании.

Ликарчук также сообщил, что УЦОКО подготовил 5 существенных важных новаций в проведении ВНО-2015, часть из которых уже утверждена приказами министра.

В частности, по словам Ликарчука, ВНО и государственная итоговая аттестация для всех выпускников 11-х классов, независимо от того будут ли они поступать в ВУЗ, пройдут по единым тестам.

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"Если в 2008 году мы проводили совместное ВНО и государственную итоговую аттестацию только для тех, кто хотел стать студентом, то теперь это будет проводиться для всех выпускников, потому что нас очень интересует вопрос мониторинга качества образования. Эта часть теста с украинского языка и литературы, которую будут сдавать все выпускники школ, будет касаться только украинского языка, хотя там и будет открытое задание, которое будет предусматривать знания украинской литературы", - сказал он.

Также, по словам директора УЦОКО, будет изменена система определения результатов ВНО.

"У нас до 2015 года существовала система, когда мы всех абитуриентов, которые сдавали ВНО, оценивали по шкале от 100 до 200 баллов, и кто-то, неизвестно по каким причинам, принял решение, что 124 - та граница, за которой, если ты набрал ее, то имеешь возможность подавать документы для участия в конкурсе, если нет, то ты такой возможности не имеешь. В первые годы ВНО такой подход был оправданным, ибо нужно было как-то дать понять приемным комиссиям и абитуриентам сущность новой системы, но эта мера не отражает реальной ситуации. Поэтому, начиная с 2015 года, мы вводим новую систему, которая используется в большинстве тех стран, где существуют внешние экзамены. Это система, по которой будет определяться результат по принципу: сдал ВНО не сдал ВНО. Сущность ее заключается в том, что после каждого ВНО, собираются эксперты и определяют, что те абитуриенты, которые во время теста ответили на определенное количество вопросов, можно сказать, что они сдвли ВНО, а те, что не ответили на энное количество вопросов, которое будут определять эксперты, будет считаться, что они ВНО не сдали. И после того, когда мы определили количество тех, кто сдал ВНО и кто нет, для тех, кто перешел эту черту, будет происходить определение рейтингового результата по шкале от 100 до 200 баллов, и таким образом даже абитуриенты, которые будут иметь 101 балл, смогут подавать документы в ВУЗЫ, а 124 будет достаточно неплохой оценкой для того, чтобы подавать документы и участвовать в конкурсе. Но не смогут подавать документы те, кто не сдал ЗНО и пошел в другую категорию. Это достаточно серьезный шаг, который позволит существенно расширить права и возможности абитуриентов стать студентами и одновременно решительно отсеет тех, кто не имеет знаний", - отметил Ликарчук.

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Еще одной новацией, по его словам, должны стать двухуровневые тесты с украинского языка и литературы и математики.

"Необходимость этих изменений вызвана простыми причинами. До этого мы одинаковый тест давали, скажем, тем, кто поступал на механико-математический факультет, и тем, кто хотел быть учителем трудового обучения. Разумеется, одинаковый тест давался для тех, кто поступал на факультет украинской филологии, и для тех, кто поступал на факультет спортивного направления. Конечно, отобрать качественно абитуриента на основе таких одинаковых тестов сложно, и поэтому мы пошли навстречу университетам и будем предлагать в этом году тест уровня А - менее сложный тест и тест уровня Б - более сложный тест. Это будет касаться пока двух предметов - украинский язык и литература и математика. Результат, с какого именно уровня теста абитуриент должен принести, будет определять ВУЗ. Но, если абитуриент сдаст тест уровня Б, он с ним сможет прийти и подать документы на специальность, где требуется тест уровня А, но тот, кто составит тест уровня А, на специальность, где требуется тест уровня Б, подать документы и участвовать в конкурсе не сможет", - отметил Ликарчук.

Еще одна новация, которая, по его словам, должна быть утверждена в условиях приема в вузы, и УЦОКО вносит такое предложение - необходимо отказаться от возможности использовать во вступительной кампании сертификаты ВНО прошлых лет.

Кроме того, новшеством вступительной кампании - 2015 станет отказ от проведения ВНО по всемирной истории и всемирной литературы.

"Потому что в перечне сертификатов, которые необходимы для организации конкурса, ВУЗах эти предметы ставят очень редко... и с точки зрения финансовой, и с точки зрения тестологии, проведения внешнего экзамена на небольшой выборке является абсолютно неэффективным и малоинформативным. То есть, мы от этих предметов будем отказываться", - сказал Ликарчук, отметив, что в перспективе вообще нужно отказываться от большого количества предметов, которые выносятся на ВНО.

Таким образом, по словам Ликарчука, в 2015 году абитуриенты будут сдавать двухуровневый тест с украинского языка и литературы, математики, а также тест по истории Украины, физике, химии, биологии, географии и иностранному языку. Все тесты будут переводиться на языках нацменьшинств, если абитуриенты подадут соответствующие заявления.

Ориентировочно ВНО пройдет в период с апреля по июль. По словам директора УЦОКО, о дате проведения тестирований, будет объявлено не раньше января.

Программы ВНО уже утвержденные МОН и обнародованы сайте УЦОКО.

Ранее сообщалось, что вступительная кампания в Вузы Донбасса продолжится до начала октября.