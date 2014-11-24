Не все студенты-переселенцы смогут устроиться на учебу в киевские вузы

Не все студенты - вынужденные переселенцы смогут устроиться на учебу в киевские вузы и вузы больших городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит, объясняя процедуру зачисления на новые места обучения студентов, переселившихся из зоны АТО в другие регионы.

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Он пояснил, что, согласно правилам, в каждую группу каждого вуза по той или иной специальности можно набирать студентов в количестве 5 человек в штатную численность группы. Если эти места уже заняты другими студентами - вынужденными переселенцами, то соискателю на такое место вуз обязан выдать аргументированный письменный отказ с объяснением.

Вместе с тем Квит заверил, что все студенты - вынужденные переселенцы смогут продолжить обучение по выбранным специальностям в других вузах Украины.