Байден дал понять, что Украина получит финансовую помощь только в случае проведения реформ

Вице-президент США Джозеф Байден заверяет, что при условии введения необходимых реформ Украина будет иметь возможность получать финансовую поддержку от международного сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Вице-президент США рассказал, что во время пребывания в Украине он активно обсудил экономическое положение и экономические потребности Украины с представителями власти. По его словам, президент Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк много работали над тем, чтобы создать программу реформ с Международным валютным фондом для получения финансовой помощи. Байден заверил, что лично встречался с представителями МВФ по вопросам, касающихся Украины.

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“Я вас должен заверить: если Украина будет двигаться курсом проведения реформ, то международные партнеры будут помогать, начиная с Соединенных Штатов”, - сказал Байден.

Вместе с тем он отметил, что его страна тесно сотрудничает с международными институтами для того, чтобы Украина была обеспечена необходимой поддержкой и финансовыми ресурсами.

“Мы также ищем возможности, чтобы улучшить деловой климат, повысить уровень торговли, а также возможности привлечения новых инвестиций. Но все это будет зависеть от того, будут ли введены начатые реформы”, - подчеркнул Байден.