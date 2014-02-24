США готовы обеспечивать финансовую поддержку Украине - Белый дом

США готовы участвовать в финансовой поддержке Украины и будут приветствовать выделение помощи Международным валютным фондом, заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни.

«США готовы обеспечивать финансовую поддержку Украины, будут приветствовать помощь МВФ, возможно выделение средств на здравоохранение и образование», - сказал Карни, передают РИА «Новости».

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