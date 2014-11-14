Крым исчезает из информационного пространства Украины - журналисты

Об этом говорится в статье Ланы Долленберг, опубликованной на сайте Крым. Реалии.

Главный редактор сайта «Обозреватель» Юлия Лаврисюк признала, что фокус внимания украинских СМИ сместился на Восток, а с получением информации с полуострова есть проблемы, потому что " население в большей своей части или запугано, или агрессивно настроено".

"Я считаю, что больше внимания нужно уделять освещению проблем проукраински настроенных людей, которые остались в Крыму", - говорит Лаврисюк.

Неполноту освещения ситуации в Крыму признает и главный редактор интернет-издания «Апостроф» Валерий Калныш.

Читайте такжеОккупационные власти запретили вывозить из Крыма более 2 кг колбас и 10 кг рыбы"Практически мы ничего не знаем ни об экономике, ни о социальных проблемах ... Мы о событиях в Крыму слышим либо тогда, когда о своих проблемах говорят представители оккупационных властей, либо когда приезжает кто-то из знакомых и делится впечатлениями", - говорит он.

"Крым, жизнь в нем, перестал быть полноценным сюжетом в материалах, он стал еще одним эпизодом для иллюстрации агрессивности России. Обсуждения геополитических последствий оккупации полуострова практически свели до нуля информирование о том, чем живет Крым сейчас", - добавляет Калныш.

По мнению редактора «Европейской правды» Юрия Панченко, украинцы получают противоречивую информацию о том, что в Крыму все якобы очень хорошо, либо наоборот.

Читайте такжеАксенов просит Россию продлить "переходной период" оккупации до 2016 года"Раньше мы знали, каким СМИ можно доверять, и формировали свою позицию по этому поводу. Но сейчас многие журналисты в Киеве или других неоккупированных городах. И, соответственно, они не могут освещать события объективно и оперативно. Журналистов в Крыму осталось очень мало, и информации недостаточно. И самое главное, это вопрос доверия: нет той информации, которой можно было бы на 100 процентов доверять", – отметил он.