Советник Авакова: Нашивку любого батальона можно купить на рынке за 20 гривен

Об этом в студии Громадського сказал советник министра МВД Антон Геращенко, комментируя целесообразность существования добровольческих батальонов.

«Мы создавали эти отряды в апреле - мае, когда мы не знали, что у боевиков будут танки и «Грады». Они начали появляться во второй половине июля, когда мы больше стиснули кольцо вокруг Славянска. До этого задачей таких отрядов было после освобождения населенных пунктов от террористов наводить там порядок вместо той милиции, которая была коррумпирована или перешла на сторону противника», - пояснил он.

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По его словам, большая проблема сейчас в том, что далеко не все с нашивками добровольческих батальонов действительно к ним относятся.

«У нас очень большая проблема в том, что много людей, которые не были на войне, прилепляют себе нашивки, которые стоят на рынке 20 гривен. Мы задержали мужчину, который ограбил девушку, забрал у нее машину. У него были нашивки «Айдара», хотя в «Айдаре» он никогда не был. Все сейчас продается: «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Укроп»... Черный рынок работает», - отметил Геращенко.