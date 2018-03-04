Мэр Львова предложил давать украинское гражданство украинской диаспоре

Садовый провел многочисленные встречи с лидерами украинской общины в Нью-Йорке.

Во время пребывания в Нью-Йорке мэр Львова Андрей Садовый провел многочисленные встречи с лидерами украинской общины города в Украинском институте, а также в украинском музее на открытой встрече с украинцами Нью-Йорка.

Как передает 24 канал, во время нее Андрей Садовый озвучил идею, о начале процедуры изменений в украинское законодательство с целью открыть возможность получения украинского гражданства представителями украинской диаспоры.

"Очень много украинцев в мире продолжают жить делами Украины, помогать своей стране. Я не понимаю, почему мы не можем предоставлять им гражданство. Все украинцы мира должны иметь право на это. Исключение должен составлять лишь факт наличия второго гражданства страны-агрессора", – поделился идеей мэр Львова.

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Во время встречи с общиной Нью-Йорка местные активисты также поинтересовались мнением Андрея Садового относительно последних событий в Киеве, где состоялась силовая зачистка палаточного городка протестующих под Верховной Радой.

"Люди имеют право на протест. Этот пикет появился с четкими требованиями – новое избирательное законодательство, Антикоррупционный суд и лишение неприкосновенности. Это нормальные требования патриотов Украины. Когда я увидел, как этих людей, которые прошли войну, видели смерть и сами готовы были умереть за Украину, бьют и ставят на колени – я такое никогда не смогу забыть и простить", – заявил Андрей Садовый.

В течение 4-8 марта мэр Львова отправляется в Вашингтон где вместе с вице-спикером Оксаной Сыроид, главой фракции Объединение "Самопомич" в Верховной Раде Олегом Березюком и народным депутатом Сергеем Киралем проведет серию встреч с представителями американских властей и аналитических учреждений.