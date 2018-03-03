Снос палаток под Радой: как прошел разгон МихоМайдана (фото, видео)

В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой.

Началось все с сообщений о стычках - возле палаточного городка произошли столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины и оказывали сопротивление. В итоге пострадали обе стороны - 6 протестующих и четверо полицейских.

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В полиции все происходящее объяснили следственными действиями в рамках уголовных производств по факту попытки захвата Октябрьского дворца и по событиям 27 февраля под Верховной Радой. Мол, о проведении мероприятий жителям лагеря было сообщено заранее, но они оказали сопротивление.

В полиции также отчитались и по найденным в городке боеприпасам - изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, металлические палки, ножи и прочее. В итоге в райотделы доставили окло 100 человек.

После разгона и задержаний правоохранители приступили к следственным действиям. Полиция оцепила палатки в Мариинском парке, расположенные рядом со зданием Министерства здравоохранения Украины, и выставила кордон между зданием Кабмина и парламента.

Кордон правоохранителей также выставлен на пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, а также на пересечении Липской и Грушевского. Не пропускают даже журналистов на территорию возле ВР к палаточному городку.

После этого начался снос палаток. Грузовики и трактор вывозят конструкции активно, за 10 минут с территории на проезжей части улицы Грушевского выехали два заполненных досками и другими элементами конструкций грузовика, а также один трактор.

В движении «Освобождение» позже заявлили об отправке в больницы 11 активистов во время сегодняшнего штурма, одного оперируют. У всех выявлены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

В партии изгнанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Рух новых сил" назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

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В РНС заявили, что акция протеста под ВР была законной, поскольку еще 17 октября 2017 г. была подана заявка о бессрочном проведении акции протеста, а "Рух новых сил" по совместному решению с "Рухом визволення" покинул лагерь больше месяца назад.

В РНС отметили, что задержанным инкриминируют "очередное уголовное дело", в рамках которого якобы и проходил обыск лагеря, к ним уже выехали адвокаты.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в свою очередь поддерживает действия МВД в палаточном городке. По словам Луценко, "превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу".

На данный момент, всех задержанных сегодня в палаточном городке отпускают из отделений полиции. Нардеп Семен Семенченко заявил, что статус всех задержанных - свидетели.