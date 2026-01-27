Укргидрометцентр сообщил, как изменится погода в ближайшие дни

Температура постепенно повышается, осадков становится больше.

На этой неделе в Украине сохраняется тенденция к ослаблению морозов и увеличению количества осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 27-29 января в Украине ожидается неустойчивая и разнообразная погода, которую будут обусловливать атмосферные фронты и теплый влажный воздух. Это тепло будет поступать преимущественно с южных направлений и вызовет ощутимое повышение температуры. Только 27 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается умеренный мороз ночью и небольшой днем за счет влияния холодной воздушной массы с востока.

Температура 27 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью днем -3°...-8°, на остальной территории в течение суток 0°...-5°, на западе страны до +3°. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму температура повысится до +3°...+9°.

28 января ночью по Украине будет 0°...-8°, днем от 2° мороза до 3° тепла, а на юге страны +4°...+10°.

В четверг, по данным Укргидрометцентра, ночная температура несколько повысится, а дневная - существенно не изменится.

В пятницу к нашей стране приблизится циклон, поэтому синоптики советуют следить за предупреждениями.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с 30 января в Украине начнется понижение температуры - вернутся умеренные и местами сильные морозы.

Это похолодание, по предварительным прогнозам, продлится до 4 февраля.

