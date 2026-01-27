Новое похолодание в Украине: синоптик сообщила, как долго будет морозить

Похолодание придет в Украину уже на этой неделе.

В Украину идет новая волна похолодания, которая продлится, по предварительным прогнозам, чуть меньше недели. Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение 28-29 января повсюду в Украине в дневные часы будет преобладать плюсовая температура воздуха. Однако оттепель продлится недолго.

Уже с 30 января начнется понижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов.

"Ориентировочно, очередное похолодание продлится до 4 февраля", - сообщила эксперт по погоде.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что вскоре в Украине снова похолодает, говорит и метеоролог Наталья Голеня.

В комментарии Погода УНИАН она сообщила, что практически с 1 по 5 февраля вернутся морозы. Особенно холодно будет на западе, севере и в центральных областях. Ночью во время прояснений температура будет падать до -20, а так будет -13°...-18°. Днем ожидается от 8 до 14 градусов мороза.

В то же время на юге и востоке будет теплее. Днем здесь будет около нуля градусов, а ночью температура опускаться до легких "минусов".

В целом первая декада февраля будет морозной, а уже потом наступит потепление, которое будет волнами: то до плюсов, то до минусов с переходом.

