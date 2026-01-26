Оттепель в Украине: какая температура ждет украинцев 27 января

Во вторник, 27 января, в Украине сохранится пасмурная и мокрая, но не очень морозная погода. На западе, а также в большинстве южных областей днем будет "плюс", на остальной территории ожидается небольшой "минус" и только на востоке температура снизится до -6°...-9°. На западе, в большинстве северных, центральных и южных областей ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -3°, днем -1°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • Во Львове во вторник будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Ривне завтра облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Тернополе 27 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах во вторник - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Житомире во вторник ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, облачно, небольшой мокрый снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
  • В Полтаве - облачно, температура воздуха -10°...-3°.
  • В Одессе 27 января - облачно, температура ночью -3°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +1°, облачно, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет облачно , ночью -3°, днем +1°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -4°, облачно.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -12°, днем -4°.
  • В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, облачно.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, 0°...+9°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -6°.
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью -15°, днем -8°.

27 января - какой праздник, приметы погоды

27 января - Перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. По приметам, если день морозный и дет снег, то скоро потеплеет.

