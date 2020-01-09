Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 9 января, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Читайте также После землетрясений в Пуэрто-Рико введено чрезвычайное положение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км на северо-восток от острова Титидзима. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек.