У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

12:02, 9 января 2020
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 9 января, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

После землетрясений в Пуэрто-Рико введено чрезвычайное положение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км на северо-восток от острова Титидзима. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек. 

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Теги: #Япония#землетрясение
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