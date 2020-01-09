У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 9 января, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9.
После землетрясений в Пуэрто-Рико введено чрезвычайное положение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км на северо-восток от острова Титидзима. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек.
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