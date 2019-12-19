Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11 человек

По последним данным, 111 человек получили ранения.

Землетрясение на Филиппинах / REUTERS

В результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек.

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Землетрясение потрясло большую часть региона Минданао на юге Филиппин, передает Xinhua со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий.

По последним данным, 111 человек получили ранения и как минимум 1 человек числится пропавшим без вести.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло 18 декабря в китайской провинции Сычуань, 9 человек получили травмы.