Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11 человек

13:13, 19 декабря 2019
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По последним данным, 111 человек получили ранения.

Землетрясение на Филиппинах / REUTERS
Землетрясение на Филиппинах / REUTERS

В результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек. 

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение потрясло большую часть региона Минданао на юге Филиппин, передает Xinhua со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий.

По последним данным, 111 человек получили ранения и как минимум 1 человек числится пропавшим без вести.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло 18 декабря в китайской провинции Сычуань, 9 человек получили травмы. 

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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