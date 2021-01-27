Около сотни киевлян сегодня, 27 января, пришли в Киевский хозяйственный суд с требованием отменить решение городских властей о лишении Церкви "Христианская Надежда" земельного участка по адресу вул. Жмаченко, 20. Незаконное решение, считают они, ущемляет права верующих на сборы и приведет к закрытию социальных программ церкви по реабилитации детей-инвалидов, помощи наркозависимым и бездомным.

Решение Киевсовета от 24 сентября прошлого года о расторжении договора аренды земли с Евангельской Церковью "Христианская Надежда" было принято с рядом юридических нарушений, отмечает адвокат Артем Никитин.

"Был нарушен Регламент Киевского городского совета, проигнорированы выводы Управления правового обеспечения. Решение Киевсовета противоречит земельному и градостроительному законодательству, которое четко указывает на возможные основания для расторжения договора аренды - использование участка не по целевому назначению или невыполнение договорных обязательств. Ни одного факта нарушений предоставлено не было", - объясняет Артем Никитин.

Представители церковной общины доказывают, что все 15 лет пользования земельным участком на Жмаченко, 20 они добросовестно платили арендную плату, всего 10 млн грн, развивали социальные проекты, занимались благотворительно работой.

Пастор Евангельской Церкви Валерий Решетинский добавляет, что при общине действует известный на всю страну Социальный центр "Варнава", который помогает детям-инвалидам, неблагополучным семьям, наркозависимым и бездомным.

"Мы создали первый в Украине проект реабилитации бездомных детей. Первую в Украине благотворительную мобильную медицинскую клинику, которая позволила оказывать бесплатную медицинскую помощь детям. "Варнава" создал специализированные реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, с проблемами зрения и слуха, синдромом Дауна, ДЦП, аутистов. В настоящее время реабилитацию у нас проходят около 300 человек. Параллельно при “Варнава” функционируют молодежные и детские творческие центры, летние лагеря и многое другое", - объясняет пастор Валерий Решетинский.

Жительница микрорайона Березняки, работник детсада Татьяна Астафьева пришла в Хозяйственный суд с плакатом "Евангельская Церковь помогает детям. Спасите, ради Бога!". Говорит, социальный центр "Варнава" настолько нужен киевлянам, что попасть к нему на реабилитацию можно только в порядке очереди.

"Нам с сыном Валерием надо было ждать полгода, чтобы появилось место в "Варнаве". И когда представилась такая возможность уже через три месяца мы были счастливы! Возможно, это спасло сыну жизнь", - считает Татьяна Астафьева.

Верующая Евангельской Церкви жительница Троещины Валентина Семенко добавляет, что в центре "Варнава" ее сыну помогли избавиться от наркотической зависимости. Сейчас у него счастливая семья и собственные дети.

"Хотим расширить социальный центр, построив духовно-благотворительный городок-с современным реабилитационным комплексом, садиком, школой. Печально, что рейдерским способом у церкви отбирают землю, хотят застроить ее высотками. Жизнь детей важнее каких-то построек!" - отмечает Валентина Семенко.

Верующие уверены, что на их земельный участок положили глаз застройщики. На этой неделе территорию церкви атаковали бандиты-титушки, которые повалили забор, ворвались в пункт обогрева бездомных. Рейдеры уже ведут себя на Жмаченко, 20, как новые хозяева.

Решение о лишении евангелистов Земли настолько неуклюже, добавляет адвокат Артем Никитин, что не оставляет им "даже дорожки" в церковь. А лозунг о создании на этой территории "парка" является лишь ширмой для рейдеров, считает он.

"Чтобы там был парк, надо менять целевое назначение земли и вносить изменения в Генплан города. Думаю, эту землю просто хотят отдать под застройку, о чем не раз намекали церковной общине", - объясняет адвокат Артем Никитин.

Пастор Валерий Решетинский говорит, что Церковь уже несколько лет вынашивает планы расширения духовно-благотворительного городка - разработан эскизный проект, получены градостроительные условия. Очевидно, такая перспектива раздражает рейдеров, которые через властные органы придираются к верующим.

"Нам забрасывают, что вовремя не реализовали планы на использование участка. Но Церковь - не бензозаправка и не супермаркет, чтобы мерить ее плановыми нормами прибыли. Следует учитывать духовную и социальную миссию Церкви. Она существует для людей, помогает людям и развивается среди людей для их нужд. И ничем заменить в этом Церковь невозможно", - заключает пастор Валерий Решетинский.

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Автор: УНИАН