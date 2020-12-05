Основанием для внесения соответствующего ходатайства прокурором и решения суда стали заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Печерский районный суд Киева решил перевести из СИЗО в психбольницу Сухроба Каримова, который в августе угрожал взорвать банк в центре Киева.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сегодня по ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы изменил меру пресечения гражданину Узбекистана, который 3 августа угрожал взорвать банк в БЦ "Леонардо". Так, согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на помещение в учреждение по предоставлению психиатрической помощи со строгим наблюдением", - рассказала она.

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По словам Максимец, основанием для внесения ходатайства стали заключения судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

"Кроме того, эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими. При этом, по мнению прокурора, применение к подозреваемому менее строгой меры пресечения, чем помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением, не обеспечит предотвращения рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры.

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3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживает в Киеве. Около 15:00 злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Каримову в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он состоял на психоневрологическом учете.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта. Каримову вручили подозрение по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса.

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Автор: Антонина Доломанжи