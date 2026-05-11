Киллеры и диверсии: Германия раскрыла новую опасную тактику Кремля на своей территории

По словам одного из депутатов, Москва пытается подорвать демократию и добиться того, чтобы граждане перестали доверять государству.

Россия все активнее привлекает организованную преступность для проведения диверсий и целенаправленных убийств нежелательных лиц. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на ответ МВД Германии на парламентский запрос.

По оценке немецкого правительства, структуры так называемой российско-евразийской организованной преступности (REOK), к которой относятся группировки из стран бывшего СССР, фактически не могут избежать контроля Кремля.

В ответ на терпимое отношение к их деятельности со стороны российских властей эти криминальные группировки вынуждены сотрудничать со спецслужбами РФ в обмен на возможность работать.

Привлечение криминальных исполнителей дает Москве возможность отрицать свою причастность к незаконным операциям. В сообщении МВД Германии говорится о "большом количестве подозрительных случаев возможных диверсий, совершенных по поручению российского государства". В то же время в большинстве инцидентов сложно доказать прямой российский след, пишет СМИ.

Отдельно немецкое правительство обращает внимание на то, что с конца 2023 – начала 2024 года Россия все чаще использует так называемых low-level-агентов – людей без профессиональной подготовки спецслужб, которых вербуют через интернет.

Некоторые эксперты называют их "одноразовыми агентами", поскольку Москва, вероятно, готова к их разоблачению.

Депутат Бундестага от партии "Зеленых" Марсель Эммерих, инициировавший запрос, заявил изданию, что связи между российским государством и организованной преступностью представляют "серьезную угрозу безопасности Германии".

По его словам, гибридная война Москвы направлена на дестабилизацию демократических обществ и подрыв доверия к государственным институтам.

Политик призвал правительство серьезнее отнестись к этой угрозе и ответить на нее масштабным усилением безопасности. По его мнению, необходимо активнее бороться с незаконными финансовыми потоками, отмыванием денег и криминальными сетями.

Он также предложил рассмотреть возможность расширения полномочий Федерального ведомства по охране конституции в сфере борьбы с организованной преступностью, поскольку в настоящее время это преимущественно входит в компетенцию полиции.

Немецкие спецслужбы уже неоднократно возлагали ответственность на Россию за диверсии и кампании по дезинформации. В частности, в 2019 году в берлинском парке "Кляйнер Тиргартен" киллер, которого связывали с Кремлем, застрелил бывшего грузинского полевого командира, находившегося в изгнании.

В июле 2024 года на грузовом аэродроме Лейпцига загорелось взрывное устройство, спрятанное в посылке DHL, которую, по данным следствия, могли отправить по поручению российской военной разведки.

Кроме того, в настоящее время в Высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне судят трех мужчин, которых подозревают в подготовке убийства бывшего сотрудника украинской спецслужбы.

Последним громким инцидентом стала фишинговая атака на мессенджер Signal, которую связывают с РФ. По данным Der Spiegel, жертвами кибератаки стали, в частности, президент Бундестага Юлия Клёкнер, а также министры Карин Прин и Верена Губерц.

Президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Синан Селен заявил, что Москва воспринимает Германию "как противника, а порой даже как врага номер один".

Российские сети саботажа

Напомним, Служба внутренней безопасности Польши заявила, что РФ переходит от вербовки отдельных лиц к созданию "профессиональных" сетей для проведения кампании саботажа и других атак по всей Европе. Речь шла о том, что Россия отходит от использования дешевых одноразовых вербовщиков в пользу более "профессиональных" операций. В частности, привлекает сети организованной преступности.

