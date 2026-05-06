РФ переходит от дешевой рабочей силы к созданию профессиональных сетей саботажа в Европе

Долгосрочной целью РФ по-прежнему является распад евроатлантических структур.

РФ переходит от вербовки отдельных лиц к созданию "профессиональных" сетей для проведения кампании саботажа и других атак по всей Европе. Об этом говорится в отчете Службы внутренней безопасности Польши, передает The Independent.

По данным отчета, Россия в настоящее время отходит от использования таких дешевых одноразовых вербовщиков в пользу более "профессиональных" операций, привлекая сети организованной преступности.

В службе отметили, что за последние два года Польша провела столько же расследований шпионажа, сколько за предыдущие 30 лет, подчеркнув, что было арестовано 62 человека.

Видео дня

"Эти шпионские действия являются частью необъявленной войны России с западным миром, в которой российская разведка все чаще использует методы, типичные для специальных сил (разведка и диверсии)", - добавили в сообщении.

В службе подчеркнули, что в 2024 и 2025 годах было начато 69 расследований по шпионажу, что равно общему количеству расследований за период с 1991 по 2023 год.

"Долгосрочной целью Российской Федерации остается распад евроатлантических структур, изоляция отдельных стран и их внутренняя социально-политическая и экономическая дестабилизация", - говорится в отчете.

Несмотря на то, что главным объектом внимания РФ была Польша, часть шпионской деятельности также осуществлялась по указанию белорусских спецслужб, которые "тесно сотрудничают" с Москвой, а также Китая.

В отчете отмечено, что в 2024-2025 годах Россия сделала больший акцент на создании "сложных диверсионных ячеек", опираясь на "закрытые структуры организованной преступности".

"Россияне отдают предпочтение лицам, имеющим опыт работы в правоохранительных органах (например, бывшим военным, полицейским, наемникам из "Группы Вагнера")", - говорится в сообщении.

Также российские службы активизировали учения, проводимые на территории самой России, направленные на "профессиональную подготовку агентов к террористической деятельности".

Диверсии РФ в Европе - что известно

Как писал УНИАН, Россия готовила убийства и диверсии в ЕС. Недавно правоохранители предотвратили убийство в Литве общественного деятеля из РФ, получившего политическое убежище, а также человека, известного своей поддержкой Украины.

"Участники группы осуществляли длительное скрытое наблюдение за двумя лицами - общественным деятелем из РФ, который после выезда из страны получил политическое убежище в Литве, и гражданином Литвы, известным своей поддержкой Украины. Собирали подробные сведения о месте проживания, маршрутах передвижения, распорядке дня и другие данные, необходимые для подготовки нападения", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Также The Guardian писал, что РФ осуществляет диверсии в Украине, а впоследствии повторяет их в странах Европы. В частности, показательным примером стал случай в Буче, где 21-летний местный житель был завербован российскими спецслужбами через онлайн-чат в видеоигре и мессенджер Telegram.

Вас также могут заинтересовать новости: