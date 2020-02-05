В Луцке полиция будет круглосуточно охранять рынок, где ночью сносили киоски предпринимателей

В пятницу запланировано совещание с участием силовых структур, руководителей городских властей и предпринимателей, где будут обсуждать ситуацию вокруг рынка.

В Луцке полиция взяла под круглосуточную охрану рынок «Центральный», где сегодня ночью сотрудники муниципальной стражи пытались демонтировать торговые контейнеры предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига.

«С сегодняшнего дня полиция будет круглосуточно обеспечивать порядок на рынке «Центральный», - отметил он.

По словам Шпиги, из-за сложившейся ситуации в пятницу должно состояться совещание с участием силовых структур, руководителей городских властей и предпринимателей.

Кроме того, заместитель директора по информационно-аналитической работе КП «Луцкая городская клиническая больница» Андрей Смольянинов сообщил корреспонденту УНИАН о состоянии трех пострадавших в результате ночного конфликта на рынке.

По его информации, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести в нейрохирургическом отделении, другой – лечится амбулаторно. Третьего госпитализированного выписали из медучреждения сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, в Луцке 4 февраля около 23.00 в милицию поступила информация о том, что на рынке «Центральный» около 40 человек сносят торговые контейнеры.

На месте происшествия полицейские установили, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков был остановлен.

За медицинской помощью обратились три человека, один из них - сотрудник муниципальной стражи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня недовольные демонтажем киосков предприниматели заблокировали в помещении городского совета должностных лиц и перекрывали улицу. Протестующие требовали созвать внеочередную сессию горсовета по решению дальнейшей судьбы рынка «Центральный».