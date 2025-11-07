Илон Маск может стать первым триллионером в мире

Более 75% акционеров Tesla поддержали грандиозный план вознаграждения, - при условии, что компания достигнет рекордной капитализации в 8,5 триллиона долларов.

Акционеры Tesla утвердили пакет компенсаций для Илона Маска, который может сделать его первым человеком в истории с состоянием более 1 триллиона долларов. Решение принято во время ежегодного собрания компании - более 75% голосов поддержали выплаты, не считая 15% акций, которые уже принадлежат самому Маску, пишет CNN.

Руководитель Tesla не получает зарплаты, но благодаря новому плану он может получить до 423,7 миллиона акций компании в течение следующего десятилетия - если Tesla достигнет капитализации 8,5 триллиона долларов и выполнит ряд финансовых целей. В пересчете это означает около 275 миллионов долларов дохода в день, что делает этот пакет крупнейшим в истории корпоративного мира.

Чтобы достичь этой оценки, акции Tesla должны вырасти более чем на 460%, обогнав даже нынешнего лидера - Nvidia.

Во время выступления перед акционерами Маск поблагодарил за доверие и заявил, что видит будущее компании не только в производстве электромобилей, но и в развитии роботов и искусственного интеллекта.

"Я думаю, что это будет самый большой продукт всех времен. Каждый человек на Земле захочет иметь собственного R2D2 или C3PO", - сказал Маск, намекая на человекоподобных роботов Tesla.

Он также заявил, что эти роботы могут однажды заменить хирургов и помочь преодолеть глобальную бедность.

Другие новинки от Tesla

Как сообщал УНИАН, ранее Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, новинку могут представить уже до конца года.

По словам Маска, компания близка к презентации прототипа и она будет незабываемой. Он отметил, что такой автомобиль хотел бы купить предприниматель Питер Тиль.

